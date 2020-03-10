استوحي أفكارًا لإطلالاتك بالأيشادو اللامع والملون من الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 05:41 مساءً - عادت موضة مكياج العيون الملونة واللامعة التي تضفي على عينيك مزيدًا من الجاذبيّة والجمال، لذا جمعنا لكِ عزيزتي هذه الخيارات من وحي الفنانات الخليجيات، مع نصائح تساعدك على تطبيقها بشكلٍ أفضل.



ظلال الأعين الملوّن من وحي المشاهير

بثينة الرئيسي



يُعَدُّ ظلال الأعين الملون من أحدث خطوط المكياج العصري التي تتزين بها الفنانات الخليجيات اليوم، ومنها جمعنا لكِ إطلالات مميزة، حيث اعتمدت أميرة محمد ظلال الأعين بتدرجات اللون البنفسجي المسحوبة للخارج مع طلاء الشفاه الزهري لإطلالة مميزة، وتألقت بثينة الرئيسي ببلاشر بني وقلم الروج الزهري، ودمجت لجمال عينيها الأيشادو السماوي اللامع للجفن ودرجة مميزة من الزهري في بقية العين، أما دانة الطويرش فاستخدمت ظلال الأعين الأزرق في الجفن والبني في الأعلى مع أحمر الشفتين الزهري للوك بسيط، واختارت شيماء علي الأيشادو وقلم الروج بدرجة لافتة من الفوشيا، ورسمت عينيها بالأيلاينر.

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الأيشادو البرَّاق على طريقة الفنانات

هنادي الكندري



يُعَدُّ ظلال الأعين اللامع من أبرز لمسات المكياج الجذاب، خاصة إن كان لونه مماثلًا للون أزيائك، وقد تزينت شيماء سبت برسمة لامعة للعين باللون البرغندي مع رسمة أيلاينر بسيط، وأكملت جمال مكياجها ببلاشر وأحمر شفاه باللون البني اللامع، في حين تجملت هنادي الكندري برسمة لامعة للعينين مستخدمةً بها آيشادو بنيًّا وذهبيًّا، وأكملت مكياجها ببلاشر وطلاء شفتين بدرجة خفيفة من اللون البني أيضًا، بينما تألقت شيماء سليمان بقلم الروج الزهري مع دمج اللون الأبيض وتدرجات الزهري في العين بطريقة لافتة، وتزينت بقصاصات ورقية صغيرة وعدسات زرقاء.

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نصائح لتطبيق ظلال الأعين الملوَّنة والبرَّاقة

شيماء سليمان



في البداية، اختاري ظلال الأعين بلون محايد كالبيج الفاتح، وقومي بتوزيعه على كامل الجفنين؛ ليشكّل قاعدة لظلال الأعين الملوّنة أو اللامعة التي تنوين تطبيقها، وتساعد هذه الخطوة على إبراز اللون بطريقة أفضل وتثبيته لوقت أطول، وننبّهك إلى أنه غالبًا ما تستقرّ ظلال العيون الملونة ذات الجليتر اللامع في الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يؤثّر سلبيًّا على مكياجك وإطلالتك، لذلك ننصحك بتطبيقه بدقّة تامّة، مع أهمية استخدام ظلال الأعين ذات اللون الحيادي في المناطق التي تَكْثُرُ فيها الخطوط الرفيعة، وحاولي اعتماد لون الأيشادو بطريقة تتناسق مع لون عينيك وتلفت الانتباه إليهما، وأخيرًا احرصي على تخصيص فرشاة لظلال الأعين الملونة أو البرّاقة وأخرى لظلال الأعين العادية، وحاولي تنظيف الفرش الخاصة بالعينين باستمرار؛ لتساعدك في الحصول على نتائج أفضل عند استخدام الأيشادو الملوّن، ولتحدَّ من احتمال نقل الأوساخ والبكتيريا إلى عينيك.

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