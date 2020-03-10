فوائد العرقسوس للبشرة.. لكل خلطة وظيفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 05:41 مساءً - تكثر فوائد العرقسوس للبشرة وتكثر معها الخلطات الطبيعية المفيدة لـ العناية بالبشرة إذ تحتوي هذه العشبة على الفيتامينات اللّازمة التي تعمل على تنقية البشرة وتساعد على القضاء على البقع الداكنة كما تعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من عيوبها.

ويحتوى كذلك العرقسوس على مواد مضادة للأكسدة تعمل على مكافحة التجاعيد والتخلص من علامات التمدد وعلاج الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والتهاب الجلد ويحتوى أيضًا على معادن تعمل على حماية الجلد من أشعة الشمس الفوق بنفسجي.

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فوائد وخلطات من العرقسوس للبشرة



خلطة عرقسوس للتخلص من البقع السوداء

خلطة عرقسوس

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من منقوع العرقسوس.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.



الطريقة:

نخلط المكوّنات في وعاء، ثمّ نضع الخلطة على البشرة، ونتركها لمدّة ثلاثين دقيقة على الأقل، وبعدها نغسل البشرة بالماء.

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خلطة عرقسوس لمعالجة الفطريات

خلطة عرقسوس



المكونات:

ملعقة كبيرة من العرقسوس المطحون.

وملعقتان كبيرتين من الفازلين.



الطريقة:

نخلط المكونات في وعاء، ثمّ نضع الخلطة على البشرة ونتركها لمدّة عشر دقائق، وبعدها يغسل بالماء.

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خلطة عرقسوس لتبييض البشرة وتفتيحها

خلطة عرقسوس



المكونات:

ملعقتان كبيرتين من الخيار المفروم فرماً ناعماً.

ثلاث ملاعق كبيرة من منقوع العرقسوس.



الطريقة:

ضعي المكونات في الخلّاط الكهربائيّ للحصول على خليط متماسك، ثمّ ضعيه على البشرة، واتركيه لمدّة خمس عشرة دقيقة، وبعدها اغسلي البشرة بالماء الدافئ.



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خلطة عرقسوس لنضارة البشرة

خلطة عرقسوس



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الطمي المغربيّ المطحون.

ملعقة كبيرة من منقوع العرقسوس.

ملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل.



الطريقة:

اخلطي المكونات في وعاء، ثمّ ضعي الخلطة على البشرة، واتركيها لمدّة عشرين دقيقة على الأقل، وبعدها اغسلي البشرة بالماء.

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خلطة عرقسوس لتنعيم البشرة

خلطة عرقسوس



المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من منقوع العرقسوس.



الطريقة:

ضعي المكونات في وعاء واخلطيها جيّداً، ثمّ دلّكي البشرة بالخلطة لمدّة خمس دقائق، وبعدها اغسلي البشرة بالماء.

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