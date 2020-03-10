تنظيف الأظافر من الداخل.. خطوات ووصفات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 05:41 مساءً - تنظيف الأظافر من الداخل هو واحد من أكثر خطوات العناية بالأظافر أهمية ودقة. ولأنّ جمال المرأة يكمن في التفاصيل تعكس الأظافر النظيفة من الداخل مدى جمال المرأة وترتيبها.

يحتاج الأمر إلى إدخال بعض العادات إلى برنامجكِ الجمالي لتصبح روتين تعتادين عليه وتنتهجينه بشكل دوري.

إليكِ أبرز الخطوات التي عليكِ تطبيقها بالإضافة إلى أقوى الخلطات الطبيعية التي ستمنحكِ أظافر جميلة وصحية ونظيفة من الداخل.

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خطوات تنظيف الأظافر

أزيلي الأوساخ العالقة تحت الأظافر باستخدام أداةٍ خاصّةٍ وحادة نوعاً ما ومن الأفضل أن يتم التنظيف تحت إضاءةٍ قويةٍ وقبل غسل اليدين لأنّه كلما كانت الأظافر جافّة كلما كان تنظيفها أسهل تحت إضاءةٍ قويةٍ. اغسلي يديك بالماء الدافئ مستخدمةً صابونًا يحتوي على موادٍ طبيعيةٍ. ضعي أصابعك لمدة ثلاث دقائق في وعاءٍ فيه الماء الدافئ والصابون. اشطفي يديكِ وجففيهما جيدًا قبل البدء بقص الأظافر. ابدأي بتقليم الأظافر بطريقةٍ مستقيمةٍ، واحرصي ألا تُقصِّريها كثيرًا. ضعي كميّة مناسبة من معجون الأسنان على فرشاة أسنانٍ تخصّصينها لهذا الأمر، وافركي الأظافر بها بحركةٍ دائريّةٍ لمدّة دقيقة لتبييضها. استخدمي المبرد وابدأي بالبرد باتجاهٍ واحدٍ فقط، لا تقومي بالبرد إن كانت أظافركِ مبللةً ولا ت حرّكي المبرد للأمام والخلف فهذه الطّريقة تجعل الأظفر سهل التكسُّر.

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وصفات طبيعية لتنظيف الأظافر



وصفة الليمون لتنظيف الاظافر



انقعي أظافرك فى ماء مضاف إليه عصير أو شرائح ليمون لحوالي 5 دقائق من ثم افركيهما جيدا بواسطة فرشاة حيث يعمل الليمون على تفتيت الاوساخ والجلد الميت تحت الظفر ويساعد على تبييضهما.

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وصفة خل التفاح لتنظيف الأظافر



قومي بنقع الاظافر بالقليل من الخل الممزوج بالماء وانتظري دقائق قبل فركهما جيدا بالفرشاة لازالة كل الترسبات عنها. إذ يعد خل التفاح من افضل المواد المستخدمة في تنظيف الاظافر وتبييضها لاحتوائه على الاحماض التي تتميز بخصائص التطهير والتبييض والمضادة للفطريات.

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وصفة كربونات الصودا لتنظيف الأظافر

قومي بتذويب ملعقة من كربونات الصودا في وعاء ماء وانقعي الأظافر فيها لفترة دقائق من ثم افركيهم بواسطة فرشاة أسنان، ولاحظي النتيجة الفورية بنفسك. تعد هذه الطريقة سريعة المفعول لتنظيف الأظافر وتبييضهما بشكل سريع ومنح الظفر اللمعان.

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