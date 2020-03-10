كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 05:41 مساءً - يحفل عام 2020 بالكثير من صيحات الشعر العصرية والمميزة، إلا أن هناك اتجاهات بعينها ستكون الأكثر رواجاً في ما يتعلق بتسريحات وألوان وقصات الشعر، ولا بد من التوقف عندها وتجربة البعض منها وفق ما يتلاءم وأسلوبك. فإن كنت ترغبين في تغيير اللوك الخاص بك، نرصد لك صيحات الشعر الأكثر رواجاً في 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



موضة الوان الشعر الداكنة

الوان الشعر الداكنة



بعد ثلاث سنوات من احتلال الشعر الأشقر بمختلف تدرجاته موضة الشعر، ها هي ألوان الشعر الداكنة تعود لتكون الأكثر رواجاً خلال 2020، في مقدمها البني الدافئ، البني الشوكولاتة، البني الداكن، والأسود... كما بإمكانك تطعيم شعرك بالخصلات البنية الفاتحة لإطلالة أنثوية جذابة.



تسريحة الكيرلي الفوضوية

تسريحة الكيرلي



في عام 2020، سنقول وداعاً لتسريحة الأمواج الشاطئية ذات الأطراف المستقيمة، وبدلاً منها ستكون تسريحة الكيرلي الفوضوية والعفوية موضة الشعر الأكثر رواجاً، والتي تعود الى سبعينات وتسعينات القرن الماضي، وبإمكانك اعتمادها مهما كان طول شعرك، إلا أنها ستكون خياراً رائعاً لذوات الشعر الطويل بشكل خاص.

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موضة الشعر الطويل جداً

موضة الشعر الطويل جداً



بعدما كانت قصات الشعر القصير الموضة الأكثر رواجاً خلال المواسم السابقة، من البوب الى اللوب الى الكاريه الى الغارسون... تعود موضة الشعر الطويل بقوة خلال 2020، ولا سيما الشعر الطويل المستقيم واللامع الذي يمنح المرأة إطلالة أنثوية ساحرة.

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تسريحة الضفائر الطويلة

تسريحة الضفائر الطويلة



لقد كانت السجادة الحمراء للمهرجانات مليئة بتسريحة الضفائر الطويلة جداً في الآونة الأخيرة، ومن بين النجمات التي اعتمدنها زيندايا وريهانا و Tessa Thompson... وهي من التسريحات التي ستكون الأكثر رواجاً في 2020. بإمكانك اعتماد إما الضفائر الرفيعة المنسدلة أو تسريحة الضفائر الطويلة نصف المرفوعة أو تسريحة الضفائر غير متساوية الطول والحجم.

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قصة الشعر الـ Shag

قصة الشعر الـ Shag



تعود قصة الـ Shag من السبعينات لتكون الأكثر رواجاً في عام 2020، وهي معتمدة من كثيرات من نجمات هوليوود في الوقت الراهن مثل هالي بيري و Elizabeth Olsen، وهي تتنوع بين الفوضوية مع خصلات الشعر المتوسط الطول أو المتموجة مع غرة تغطي الجبين.



ألوان الشعر النيون

ألوان الشعر النيون



إذا كنت ترغبين في لوك عصري جريء وحيوي خلال 2020، فأنت محظوظة جداً، حيث أن ألوان الشعر النيون ستكون من أكثر صيحات الشعر رواجاً في هذا العام، لذلك لا تترددي في اعتماد النيون الأخضر أو البرتقالي أو الأصفر، وهي كفيلة بأن تمنحك مظهراً خيالياً يلفت الأنظار إليك.

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