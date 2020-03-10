في يوم المرأة العالمي.. أردني يُغرق زوجته: بسبب الخلافات الأسرية

تصادف في يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 من مارس من كل عام، واقعة غريبة، حيث أقدم زوج على إغراق زوجته في قناة "الملك عبدالله" بالأردن.

توجه الرجل برفقة زوجته إلى المستشفى لإسعافها، لكن تبين أنها وصلت بالفعل جثة هامدة.

وقال الزوج إن زوجته سقطت في قناة الملك عبدالله في يوم 8 مارس بينما يتمشون على الكورنيش، وبالاستماع إلى أقوال الزوج الذي رافقها وكان معها أثناء الغرق تبين عدم صدق أقواله.

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وقال البيان الأمني: "تولدت لدى المحققين شكوك بوجود شبهة جنائية في وفاة السيدة، وبناء على ما جُمع من معلومات أُعيد التحقيق مع زوجها"، بحسب موقع "الدستور" الأردني.

وأعيدت التحقيقات من جديد مع الزوج، ولكنه في هذه المرة اعترف بارتكاب الواقعة، وبانه أغرق زوجته ودفعها عمدا إلى قناة "الملك عبد الله" ما أدى إلى وفاتها.

وقال الزوج إن ذلك نتيجة الخلافات الأسرية بينهما، وحولت القضية إلى المدعي العام الذي قرر حبس الجاني لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.