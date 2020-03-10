الأربعاء.. مؤتمر "هُن الحكاية" يكرم الملهمات من 8 دول عربية

تستضيف القاهرة الأربعاء المقبل، فعاليات مؤتمر "هُن الحكاية" لتكريم شخصيات نسائية عربية صاحبة قصص ملهمة نجحن من خلالها في تخطي الحواجز والصعاب في بلدانهن، وذلك بقاعة مركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتصل القاهرة خلال اليومين المقبلين، وفودا نسائية من دول الإمارات والمغرب والأردن ولبنان وليبيا والعراق واليمن، للمشاركة والتكريم في المؤتمر، ومن بين المكرمات إكرام العرفي رئيس منظمة الإكرام الليبية، نهال قليلات رئيس مؤسسة المسرح العالمي بلبنان، ميساء جهاد مؤسس مبادرة "زكي علمك" بالأردن، لبنى العموري مؤسس مبادرة "يد الخير تجمعنا" بالمغرب، الدكتورة مروة صلاح مؤسس "نظرية المحاكاة في البحث العلمي" بالإمارات، والناشطة الاجتماعية اليمنية وردة بن سميط.

وقالت سارة هاشم مؤسسة مبادرة "صحيح الرسالة" ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يروي حكاية كل سيدة أو فتاة رفضت أن تكون مجرد رقم في طابور العابرين بين جدران الحياة، فقررت أن تترك بصمة نجاح ونقوشا من نور تهدي العابرين من بعدها لتكون رمزا للتاريخ.

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وأضافت "هاشم": الهدف من المؤتمر خلق منبر مميز يكون محط أنظار أصحاب الطموح والمواهب، وإعادة مكانة ورمز القدوة الحسنة للمجتمع بشكل عملي، ينتقي بعناية شديدة رموزه من مختلف أنماط الشخصيات في المجتمعات العربية.

وأوضحت رئيس المؤتمر، في بيان لها، أن اختيار المشاركات جرى عن طريق لجنة متكاملة استقبلت الحكايات على مدار شهري يناير وفبراير الماضيين، وانتقت أفضلها قبولا في مجال العمل العام، لمنحها شهادة إقرار بأن حكاياتها تستحق التحدي والتكريم خلال شهر مارس الجاري، وهو شهر المرأة في مصر والعالم.

وتمنت سارة أن يكون مؤتمر "هُن الحكاية" منبرا دائما لنساء العالم العربي، ويكون محط أنظار واهتمام صفحات التاريخ التي تطوي بين قوائمه رموزا مشرقة تستحق الاحتفاء، والأهم أن يكون جسرا بين هذه النماذج والمؤسسات المهتمة بدعم دور المرأة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مجالات التعليم والاستثمار وريادة الأعمال، وأيضا الجانب الخدمي التطوعي.