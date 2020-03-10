روح الشباب.. معمر أردني 103 أعوام يتزوج سيدة تصغره بـ54 عاما

رفض المعمر الأردني عارف عطية الجداية، أن ينتقل للعيش مع أبنائه بعد وفاة زوجته الأولى، ولكن عوضا عن ذلك قرر أن يتزوج، رغم تخطيه الـ103 أعوام.

احتفل المعمر "عارف" بزواجه مع عدد من الأقارب والأصدقاء في بيته أمس، وأعرب عن سعادته بتلك الزيجة، وقد اختار سيدة في الـ49 من عمرها لتكمل معه المتبقي من مشواره في الحياة.

وقال أقارب وأصدقاء المعمر الأردني إنها المرة الأولى التي يتزوج فيها معمر في الأردن في هذا العمر، وذلك بحسب موقع جريدة "زاد الأردن".

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ويعيش الشيخ عارف، في بلدة صما شمال الأردن، ويقول أبناؤه إنه يتمتع بصحة جيدة وروح شباب، وكان لوقت قريب يعمل بالتجارة ولم يتوان في هذا الأمر، ويرغب في العيش بهناء مع زوجته.

وتوفيت زوجته الأولى قبل 4 أشهر، ولكنه لم يستطع إكمال مشوار حياته إلا بالزواج مجددا، وسينتقل للعيش مع الزوجة الجديدة خلال أيام.

وأوضح المعمر أن أبناءه وعددهم 7 إناث و4 ذكور، دعوه جميعهم للعيش معهم في منازلهم ولكنه رفض، مؤكدا أن الاستقرار مع زوجته هو ما يريده.

وكان قد تقدم لاثنتين ولكنه رفض أن يكمل مع أي منهما لفارق السن الكبير، واختار تلك السيدة البالغة من العمر 49 عاما.