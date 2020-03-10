روتاري يطلق مشروع محو أمية ذوي القدرات الخاصة

أطلقت لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية التابعة لروتاري، بقيادة الدكتورة إيمان الغمراوي، مشروع محو أمية ذوي القدرات الخاصة.

وقامت اللجنة بعمل المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب والمدرسين، فضلاً عن حصول مدربي الروتاري على التدريبات اللازمة لتنفيذ البرنامج بشكل احترافي، وتدوين الملاحظات لتقييم التجربة عن طريق الدكتورة ساوالاك راتاناڤيشي -إحدى مؤسسات البرنامج- أثناء زيارتها إلى مصر بدعوة من لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية.

Advertisements

ووقعت الروتاري بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار خلال العام الماضي، بهدف إعداد منهج تعليمي يتماشى مع اللوائح الخاصة بالهيئة، مع الحفاظ على مضمون برنامج الروتاري المعتمد "برنامج CLE"، ومن ثم قامت لجنة التعليم الأساسي ومحو الأمية بطباعة نحو 400 نسخة من المنهج تحت إشراف باكينام عبدالفتاح، وبدعم من نادي روتاري القاهرة، وتسليمهما إلى هيئة تعليم الكبار خلال العام الجاري، تحت قيادة الدكتور شريف والي المحافظ الحالي.

ونجحت الأندية الروتارية في دعم تكلفة فصول كل من نادي نايل ڤالي وسفنكس والكرنك، فضلاً عن التكفل بتكلفة إعداد الدليل مع الهيئة، وذلك من خلال تكاتف أعضاء المشروع.