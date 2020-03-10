"المدير الحنين رزق".. خطة مسؤول شركة لمواجهة كورونا: معقم ومناديل مبللة

مع انتشار فيرس كورونا وحالة القلق السائد لدي البعض كان لـ"نادر البطراوي" مدير إحدى شركات التوظيف، رأي آخر في الوقاية والحفاظ على سلامة موظفيه، حيث قام بإحضار معقمات الأيدي ومناديل مبللة لتوزيعها على الموظفين، ذلك لتجنب أي عدوى، خاصة وأن الشركة تعد مكانا لتجمعات الموظفين.

أحمد سمير أحد المسؤولين في الشركة قال لـ"هُن": "تفاجأنا برد فعل مستر نادر الذي كان جاد جدا بالرغم من أن بعضنا أخد الموضوع هزار في الأول، واتبسطنا أوي لإن كل حاجة كانت على حسابه الشخصي".

وتابع: "مكتفاش نادر بالمعقمات وطرق الوقايه العادية، بل أمر بإجازة فورية لزميلة لمجرد شعورها بالإرهاق".

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إيمان الخولي مسؤولة التنسيق بالشركة، أوضحت أن مديرهم تعامل مع الأزمة بروح طيبة وتعاون، كما قام باستبدال جميع المنظفات في الشركة بمعقمات، وبصفة دائمة وليست عارضة.

وتابعت لـ"هُن": "وزعنا المعقمات وغيرنا كل الصابون في الشركة، وحاجه آخر نضافة، وجبنا كل منتجات التعقيم اللي في الصيدلية، وأي حد عنده برد أو شاكك انه عنده برد بياخد إجازة".

واختتمت: "مفيش حاجة اسمها نخصم ثمن المنتجات دي من المرتب، حتى الإجازات المرضية لم تخصم من رصيدهم الأساسي، وفعلا المدير الحنين رزق".