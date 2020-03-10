بالصور.. "النظارة واكلة نص وشها".. كيف تواجه فيفي عبده فيروس كورونا؟

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بكمامة طبية في مطار القاهرة الدولي، بصحبة المنتجة سارة الطباخ، والفنان عمرو سعد، الذي شارك صورة جماعية لهم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت فيفي، بملابس صفراء ونظارة شمسية كبيرة، بالإضافة إلى كمامة بيضاء متوسطة الحجم، كوسيلة وقائية من الإصابة بفيروس كورونا، بصحبة "سعد" وكان يرتدي ملابس "كاجوال" باللون نفسه، فيما ظهرت "سارة" بأزياء سوداء شتوية، بنظارة شمسية، مع ارتدائهما كمامة طبية أيضا.

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وعلق الفنان على الصورة، ساخرا: "الحفلة التنكر وأنا"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد المنشور أكثر من 3 آلاف تسجيل إعجاب، وعشرات التعليقات، أبرزها: "فوفة شكلها عسل أوي.. ملكة الطاقة الإيجابية في مصر"، و"أنا كنت فاكر فيفي عبده رايحة حفلة تنكرية بجد"، و"معرفتش فيفي من النظارة اللي واكلة نص وشها".