أبرزها قلة النوم وضغط العمل.. عادات خاطئة تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة

عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر في إصابة الإنسان بالشيخوخة المبكرة، وغالبًا ما تكون هذه العوامل هي عادات يومية يتبعها غير ملفتت إليها.

وعرضت "سبوتينك"، بعض العادات السيئة التي نفعلها يوميًا وتؤدي إلى الشيخوخة.

الانشغال بأكثر من عمل

تنفيذ عدة مهام مختلفة في نفس الوقت يؤدي إلى زيادة الضغط والإجهاد النفسي، الذي يتسبب في تلف خلايا الجسم وتسريع عملية الشيخوخة.

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الإفراط في تناول الحلوى

قلة تناول السكريات يؤدي لظهور ملامح داكنة حول العينين، كما يؤدي إلى فقدان ملامح الوجه وظهور تجاعيد وتوسيع مسام الوجه، ولذلك يجب تناول الحلويات بنسب متزنة.

وتكمن أهمية تناول الحلويات بصورة متزنة في أنها تحسن من صحة الجلد والبشرة بسبب ارتباط السكر بألياف البروتين في خلايا الجسم.

قلة النوم

من أبرز العادات السيئة هي قلة النوم، الذي تؤدي إلى تسريع الشيخوخة وظهور الهالات السوداء والتسبب في انتفاخ العيون وفقد النشاط والحيوية، وينصح الخبراء بالحصول على 7 ساعات من النوم بشكل يومي.

الجلوس لفترات طويلة

يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تسريع الشيخوخة لأنه يؤدي لإصابة الجسم بالعديد من الأمراض مثل السمنة والكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.