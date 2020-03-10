هند صبري في عيد ميلاد يسرا: "أميرة قلوبنا الغالية على الكل"

حرصت الفنانة هند صبري، على تهنئة الفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت هند صورة تجمعهما، وعلقت عليها: "إنتى غالية على الكل.. وغالية عليا أنا شخصيا لأسباب كتيرة وعديدة، دايما روحك حلوة، دايما جابرة الخواطر، دايما محبة وإيجابية و جدعة.. وعشان كده انتي أميرة قلوبنا". Advertisements وتشارك الفنانة هند صبري، في مسلسل "هجمة مرتدة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. وتقدم في المسلسل شخصية المرأة القوية التي تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان أحمد عز، ضابط المخابرات، حيث وقعت في الكثير من المشاكل بسبب زوجها.

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