تعتزل الفن قريبا.. نادين نجيم: رواد السوشيال ميديا "بلا ذوق وبلا تربية"

"شو في ناس بلا ذوق وبلا تربية على مواقع التواصل الاجتماعي مش معقول وين وصلنا شو هل قلة الأخلاق"، هكذا علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن قرار عزمها عن اعتزال الفن خلال الفترة المقبلة.

وقالت الفنانة اللبنانية خلال تغريدتها عبر تويتر: "عم بحكي عن هل موضوع يلي صار يشمل كل الناس وكل الصفحات بتشوف تعليقات شي مقرف عم بطال كل حدا مش على ذوق الجاهل يلي ماسك التلفون وفي لئم وجهل فظيع مسيطر وبقوة وآسفاه".

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نادين نجيم تعلن اقترابها من قرار اعتزال الفن

تأتي هذه التغريدة عقب إعلان نادين، عن عزمها اعتزال الفن خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "دبي كروز شو"، والذي تقدمه ميساء مغربي، خاصة أن الشهرة أصبحت تصيبها بالملل، على حد قولها.

وقالت نادين: "ولادي بها العمر أنا بحاجة لهم وهم بحاجة لي، هم السعادة الحقيقية بعيدا عن السلبيات وعن فكرة السخافات اللي طول الوقت عم نسمعها، هايدي هي السعادة الحقيقية".

وأضافت: "كل يوم بقول إني راح أترك المهنة، طول الوقت وأنا بقول هيك، عبالي أقضي أكثر وقت ممكن مع الأولاد أنا بحس بسلام وفرحة كثير كبيرة مع الأولاد، وكثير قربت فكرة إني أترك الفن، ويمكن بنسبة 90% ما أكون موجودة على الساحة العام المقبل".

وأشارت نادين إلى أن "كل التجارب التي مرّت بها هي التي صنعتها اليوم"، مصطلحا الحب والأمان يكملان بعضهما البعض، والحب يأتي بالأمان للشخص.