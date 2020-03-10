كيف تتخلص من غازات المعدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحتاج الإنسان إلى اخراج الغازات الطبيعية بمعدل 13 إلى 21 مرة يوميًا، أما أكثر من ذلك يعد معاناة من الصعب تحملها.

إذا يعاني البعض من انتفاخ دائم للبطن، خاصة بعد تناول الطعام، وتحدث هذه المشكلة بسبب الإفراط في انتاج الغازات، وغالبًا ما يكون النظام الغذائي أو بطء الجهاز الهضمي هو السبب وراء هذه الأمر، كما أوضح موقع "lifehack".

أسباب زيادة الغازات

إن السبب الأول لدخول الغاز إلى الجهاز الهضمي، تكون من خلال بلع الهواء، أثناء تناول الطعام أو الشراب، ومضغ العلكة والمشروبات الغازية.

سبب آخر لزيادة الغازات، هو البكتيريا والخميرة الموجودة في الأمعاء الغليظة التي تتكسر فيها الكربوهيدرات، كالسكريات والنشويات والألياف

البكتريا الموجودة في هذا المكان والخميرة سواء كانت جيدة أو سيئة، تعمل على تكسير الكربوهيدرات غير المهضومة في عملية تسمى التخمير، إلا أن بعض أنواع البكتيريا قد تؤدي إلى زيادة الغاز ما يؤدي إلى انتفاخ المعدة.

كيفية تقليل الغاز في المعدة؟

- تغيير النظام الغذائي الخاص بك

قلّل من تناول الأطعمة التي تسبب الغاز لجناة الأكثر شيوعًا الخضروات مثل البروكلي والكرنب، والفواكه مثل التفاح.

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مضغ الطعام بشكل صحيح

اغلق فمك أثناء الأكل، وامضغ الطعام بطريقة واشرب الماء ببطيء، حتى تقلل نسبة الهواء التي يمكن ابتلاعها.

التقليل من السكر

قلل من تناول السكريات الصناعية قدر الإمكان، لأنها قد تسبب المزيد من الغازات في القناة الهضمية، وابتعد قدر الإمكان عن اللبان المليء بالسكر، والمشروبات الغازية والصودا بشكل عام.

الأعشاب

هناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة المعدة والانتفاخ، وتسمح بخروج الغاز من الجهاز الهضمي.

من أفضل هذه الأعشاب بذور الشمر، والنعناع والبابونج، وذلك للتخلص من تشنج عضلات الأمعاء، ومرور الغاز بسهولة، ويمكنك مضغ هذه البذور مباشرة أو تناولها كمشروب دافئ.

مكملات غذائية

استعن بطبيبك الخاص، لتناول بعض الأدوية التي تساعد على الهضم، وتحميك من الإصابة بالغازات والانتفاخ.