5 صيحات من أسبوع باريس للازياء الجاهزة موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - ضمن أسبوع الموضة في باريس، برعت أشهر الدور الفرنسية في تقديم مجموعات مميزة من أزياء خريف وشتاء 2020 – 2021 ، تعرفي الى 5 صيحات موضة نستعرضها لكِ وطغت بشكل لافت على منصات العروض

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1- موضة الأزياء اللاتكس تسيطر على أسبوع باريس



BALMAIN







طغت صيحة الأزياء اللاتكس على عروض أسبوع باريس حيث ظهرت عارضات ماركة بالمان Balmain مرتديات بدلات مميزة محددة للقامة تحاكي أذواق الجريئات، كما أحببنا الفساتين الحمراء القصيرة المصممة بياقة ملتفه حول العنق Halter top من توقيع سان لوران Saint Laurent، ننصحك بتجنب هذه الصيحة في حال كنتِ ممتلئة الجسم لأنها ستظهر عيوب جسمك.









2- موضة المونوكروم تهيمن على عروض باريس



ELIE SAAB







احتلت موضة المزج بين الأبيض والأسود (المونوكروم) قسم كبير من مجموعات الأزياء الجاهزة خريف 2020، أحببنا البدلات الرسمية ذات السترات القصيرة من توقيع اللبناني إيلي صعب Elie Saab والفساتين المنفوشة المحبوكة بالريش من عرض دار جيفنشي Givenchy، كذلك الفساتين النهارية المطبعة التي زينت عرض لويس فيتون Louis Vuitton.

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3- طبعات الزهور تزين فساتين خريف 2020



CELINE







تألقت عارضات أشهر الدور العالمية بمجموعة من الفساتين المزينة بطبعات الورود والتي منحتها طابع أنثوي رومانسي أنيق، ولم يقتصر وجودها هذا الموسم على الفساتين النهارية لدى ألتوزارا Altuzarra وسيلين Celine بل طالت أيضًا فساتين السهرة التي أتت بقصات مستقيمة وطول يعلو الكاحل والتي ظهرت بها عارضات ماركة آندرو جن Andrew GN.







4- فساتين بأكمام منفوخة الأبرز في أسبوع الموضة

ALEXANDER MCQUEEN

لا بد أنكِ قد لاحظتي تصدر موضة الفساتين بالأكمام المنفوخة لمشهد الموضة العالمية، تألقت عارضات ألكسندر ماكوين Alexander McQueen بفساتين مكشكشه غير متماثلة الحواف تميزت بألوانها البناتية الهادئة، كما لفتتنا الفساتين الحمراء الـ Wrap cut المصممة على طراز المعطف من عرض جيفنشي Givenchy والفساتين المخمل لدى درايس فان نوتن Dries Van Noten.





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5- فساتين مزدانة بالريش تسيطر على عروض باريس



DRIES VAN NOTEN



برهنت صيحة الريش على تصدرها للمشهد مرة أخرى بعدما كانت الموضة الأكثر رواجًا في 2019، حيث أجمع المصممون على ابتكار فساتين خلابة مزينة بالريش الناعم، في مقدمتهم روشاس Rochas ودرايس فان نوتن Dries Van Noten و جيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

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