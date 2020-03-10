كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - العباية الفستان، من التصاميم العصرية التي أصبحنا نشاهدها بقوة بمنصات عروض الأزياء، وتباعًا بين مدونات الموضة والنجمات، والتي تعتمد تصميم العباية المحتشم والطويل، مع لمسة مستوحاة من قصّة الفساتين مع الخصر الضيق، ولمسات بسيطة من التطريزات، أو القصّة المنفوشة.

ولهذا اخترنا لكِ مجموعة موديلات أنيقة للعباية الفستان من وحي أسابيع الموضة العالمية لشتاء 2020 لعروض الأزياء الجاهزة، لتختاري منها ما يناسبكِ.

العباية الفستان مع حزام الخصر العريض من Stella McCartney

العباية الفستان مع حزام الخصر العريض من Stella McCartney

شاهدنا بعروض Stella McCartney الكثير من التصاميم للعباية الفستان، والتي اعتمدت غالبيتها على الخصر Low Waist، والذي يناسب أكثر الصبايا النحيفات، كالعباية السوداء مع حزام الخصر ذي الإطار الجملي.

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العباية الفستان من Givenchy مع لمسة النقوشات

العباية الفستان من Givenchy مع لمسة النقوشات

أما Givenchy، فقد اعتمدت على الموديل المحتشم مع النقوشات المختلفة للتصميم بلوني الأبيض والأسود، مع لمسة من خامة الشيفون الناعمة على منطقة الصدر، لإطلالة راقية مستوحاة أكثر من أجواء الستينات، مع لمسة عصرية تناسب امرأة العصر الحالي.

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الفستان العباية من الجلد بأسلوب Miu Miu

الفستان العباية من الجلد بأسلوب Miu Miu

لا شتاء من غير خامة الجلد، ولم نعد نستغرب أن نجد هذه الخامة بموديلات العبايات المختلفة، كهذا التصميم للعباية الفستان Miu Miu، مع لمسة من حزام الخصر، مناسبة أكثر للصبايا المراهقات، تمنحكِ مظهرا أكثر جاذبية وقوة.

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العباية الفستان بألوان الباستيل من Alexander McQueen

العباية الفستان بألوان الباستيل من Alexander McQueen

لم تعد ترتبط ألوان الباستيل بالربيع، بل أصبحت من الصيحات الأساسية لكل المواسم، مثلما اعتمدت عليها دار Alexander McQueen في أسبوع الازياء الجاهزة، باختيار الموديل للعباية الفستان باللون الأرجواني، مع القصّة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، تناسب أكثر الصبايا قصيرات القامة.

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