إطلالات متنوعة للشابات في 2020 من شوق محمد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - تعد الفاشينيستا شوق محمد إحدى أبرز مُدونات الموضة الشابات في السعودية، لذا استوحينا للفتيات السعوديات عدة إطلالات متنوعة لها يمكنهن التألق بها في مختلف المناسبات.
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إطلالات كاجوال
تتميز شوق محمد بالتنسيقات الكاجوال المريحة بتصاميم متنوعة تطل بها في صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها بنطال جينز فاتح مع بلوزة بيضاء ناعمة تلائم الخروجات البسيطة، وتجملت ببلوفر وبنطال من القطن باللون البرتقالي تزينهما كتابات سوداء لإطلالة مناسبة للنادي والمنزل، ولستايل شبابي أطلت ببنطال ومعطف من الجينز مع بلوزة فوشيا، ولإطلالة شبابية ارتدت بنطالَ جينز مع بلوفر شبابي بسيط مزين بكتابة برتقالية.
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المعاطف الطويلة
تعد المعاطف الطويلة من أبرز قطع مُدونات الموضة هذا العام، ويمكنك -عزيزتي- تنسيقها بألوانك المفضلة مع الإطلالات المتنوعة، وتزينت شوق بمعطف رمادي فاتح مع فستان رمادي بدرجة داكنة، وللأيام الشتوية الباردة اختارت معطفًا بنيًّا طويلاً مع بنطال أبيض وحذاء رياضي.
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تنسيقات القطع البيضاء
نسقت شوق محمد مؤخرًا عدة إطلالات أنيقة بقطع بيضاء، منها بنطال واسع مع بلوزة ناعمة بأكمام طويلة لإطلالة مفعمة بالحياة، وتألقت ببنطال أسود قصير وبلوزة بيضاء مع معطف أسود مزين بكتابات، واختارت بلوزة بيضاء قصيرة مع تنورة كحلية واسعة، ولزيٍّ رياضي ظهرت ببلوفر زهري قصير مع بنطال قطني أبيض، كما نسَّقت بنطالاً رياضيًّا أسود مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة.
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