موديلات أحزمة ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - الحزام هو الوسيلة الأفضل لإبراز جمال خصرك... الجملة مقتبسة من دار ديور الذي قدّم هذا العام، كالعادة، مجموعة أحزمة مصنوعة من الجلد والصوف، مشغولة ببراعة في مجموعة متنوعة من الألوان التي تناسب ذوق كل السيدات...أحزمة عريضة ونحيفة تعود في 2020. موديلات أحزمة رائعة لموسمي ربيع وصيف 2020 ومتنوعة الأحجام اخترناها لكِ من عروض أزياء أسابيع الموضة، ومن وحي الستريت ستايل وإطلالات أخرى جميلة:

موديلات أحزمة عريضة ترند في 2020

الحزام العريض ترند

الأحزمة العريضة كانت موضة الثمانينات، ثم اختفت في حقبة التسعينات، لتعود بقوة في بداية الألفية الثانية. هذه الأحزمة تليق بصاحبات الخصر الرفيع، وهي تتميّز بابراز أجمل مفاتنهن، خاصة إذا كان الحزام ضاغطاً وعريضاً جداً. عام 2020 يشهد على الأحزمة السميكة في كل مكان؛ من المصممين المتميزين إلى العلامات التجارية الراقية؛ لذا، نتوقّع أن نرى الكثير من الأحزمة العريضة بكافة الموديلات. المشكلة الوحيدة في حجم الحزام هي أنّه يطرح السؤال: هل ترتدي الحزام أم أن الحزام يرتديكِ؟ بعضها أحجامها مبالغ بها. مودوّنات الموضة، وبعد متابعة إطلالاتهن التسريت ستايل في شوارع باريس، وميلانو، ولندن، نيويورك، خلال أسابيع الموضة، لاحظنا تفضيلهن الأحزمة العريضة، بعد تنسيقها مع معاطف وسترات ثقيلة. لاحظنا أيضاً أنّهن استخدمن الأوشحة الحريرية كأحزمة، وكانت بمنتهى الأناقة والشياكة.

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موديلات أحزمة كاجوال ترند في 2020

حزام كاجوال

الأحزمة الكاجوال تبدو جميلة ومتناسقة مع كل شيئ، بدءًا من السراويل والتنانير والسراويل القصيرة إلى البلوزات والقمصان. ونبشّر بعودة الأحزمة الجلدية مع الجينز. هذه أبسط طريقة لارتداء هذا الأكسسوار في الحياة اليومية، كاجوال وأناقة. بخصوص الفساتين، تنصح مدونّات الموضة، بالأحزمة الكاجوال العريضة أفضل من الرفيعة. إلاّ في الإطلالات الرسمية.

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موديلات أحزمة لامعة ترند في 2020

إطلالة بحزام لامع

إذا قررتِ تجربة وضع حزام لامع، فإنّ نصيحة خبراء الموضة والمدوّنات هي أن تبقي باقي ملابسك بسيطة وملّونة في صبغة أحادية، حتى تظهري بمظهر متميز مع حزامك. على سبيل المثال، يمكن أن تكون طلّتك باللون الأسود بالكامل مكتملة بحزام من حجر الراين، هنا ستكون الطلّة مميزة ولافتة وأنيقة وعصرية. يمكنك ارتداء الحزام اللامع مع الفساتين والتنانير القصيرة، والشورت. فقط حافظي على ملابسك آحادية اللون.

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