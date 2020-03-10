إطلالات سوداء بالبنطال للمحجبات من مدونات الموضة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - تُعَدُّ البنطلونات السوداء من القطع الواجب توافرها في خزانة كل امرأة، وتفضِّلها المحجبات؛ حيث يمكنهن تنسيقها مع كل القطع الأخرى، كما تُعتبر الأزياء السوداء عامةً من أكثر القطع إخفاءً لعيوب الجسم، وأكثرها مناسبةً للمحجبات، لذا جمعنا لَكُنَّ اليوم عدة إطلالات باللون الأسود من مدونات الموضة الخليجيات، حيث يمكن للمحجبات تنسيقُها بكل بساطة.
إطلالة متماثلة من دلال الدوب وحنين الصيفي
في إطلالة عملية مفعمة بالأنوثة، تجملت مدوِّنتا الموضة دلال الدوب وحنين الصيفي بإطلالة مشابهة، مكوّنة من بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف طويل أسود مزيّن بالأزرار الذهبية، وأكملتا جمال الإطلالة بحذاء البوت الأسود، واختارت حنين حجابًا أسود، بينما اختارت دلال حجابًا أبيض.
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تنسيقات بالمعطف الطويل من مدونات الموضة
يمكنكِ عزيزتي ارتداء المعطف الطويل الشتوي بأكثر من طريقة وبأشكال متنوعة، كإطلالة المدونة نوف ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف طويل مزيّن من المنتصف بدائرة ذهبية، وتنسيقات سمر الأحمد ببنطال ومعطف طويل يكسوهما اللون الأسود مع حذاء وبلوزة باللون البنفسجي لإطلالة أنثوية، كما ارتدت معطفًا من الفرو الأسود مع بنطال قطني وبلوزة سوداء مزينة بكتابات بيضاء صغيرة لمظهر عملي، وظهرت دلال الدوب بمعطف شتوي أسود طويل مع حزام أبيض للخصر وبنطال وبلوزة باللون الأسود لزيٍّ مناسب للسفر.
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إطلالات شبابية للمحجَّبات
بعد متابعتنا أشهر الشخصيات المؤثِّرة في عالم الموضة المحتشمة، إليكِ أبرز الإطلالات الشبابية الأنيقة باللون الأسود، تزينت فاطمة حسام ببنطال ومعطف من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء لإطلالةٍ مناسِبة للسفر، وتجملت دلال الدوب ببنطال أسود وبلوزة طويلة سوداء مزينة بكتابات، فيما نسَّقت نوف بنطالًا وبلوڤر طويلًا باللون الأسود، وزُيِّن البلوڤر برسوم بيضاء شبابية، وتأنَّقت حنين الصيفي ببنطال ومعطف باللون الأسود مع بلوزة سوداء مزينة بكتابات بيضاء.
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