فساتين محجبات موضة ربيع 2020 من انستقرام الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - هذا الموسم، تفنن المصمّمون في ابتكار فساتين طويلة الكمّين، تؤمن لكل امرأة محجبة خيارات واسعة تناسب إطلالاتها على مدار اليوم. تعرفي عن كثب على أحدث الصيحات من خلال مشاهدة إطلالات الفاشينيستا المحجبات، التي جلبناها لكِ من حساباتهن على انستقرام.



فساتين محجبات مطبعة بالورود موضة 2020

فستان بطبعات ملونة للمحجبات



طغت الفساتين المطبعة بالورود Floral dresses على مدرجات عروض ربيع 2020 ومنه إلى إطلالات الفاشينيستا في الشارع، أغلب الموديلات تميزت بالأكمام الطويلة والتنانير الواسعة أو المنفوشة، اختاري فساتين بألوان فرحة ونسقيها مع كارديغان قصير في المساء لإطلالة مميزة تؤمن لكِ الدفء، تممي هذا الستايل الأنثوي بانتعال حذاء مدبب بكعب رفيع واحرصي على أن يكون بلون متناغم مع كامل الطلة.

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فساتين كم طويل للمحجبات بالأبيض والأسود

فستان مخطط للمحجبات



سادت صيحة المونوكروم مجموعات كبريات الدور العالمية، وتبنتها الفاشينيستا المحجبات باعتماد الفساتين التي تمزج بين الأبيض الناصع والأسود الراقي، اختاري فستانا طويلا بطبعات مخططة، تمنحك مزيدا من الطول، ونسقيه مع طرحة بيضاء وحذاء Pointy باللون الأبيض، أما في حال كنتِ نحيلة الجسم، فننصحك بارتداء فستان مؤلف من طبقات وزينيه بحزام عريض يحدد الخصر، واعتمري طرحة باللون الأسود.

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فساتين محجبات A Line لإطلالة مريحة خلال النهار

فستان مطبع A Line



اذا كنتِ ترغبين في إطلالة تخفي جميع عيوب جسمك، ننصحك بتبني صيحة الفساتين الواسعة A Line dresses، اختاري فستانا بطبعات ناعمة ونسقيه مع طرحة بإحدى النغمات الترابية القريبة من لون الجلد، وانتعلي بوت برقبة قصيرة Ankle boots لإطلالة مميزة يمكنك التأنق بها على مدار اليوم.

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فساتين من دون أكمام وطرق تنسيقها مع الحجاب

فستان ترتان من دون أكمام



لا تترددي في اعتماد الفساتين المصممة من دون أكمام، حوليها لقطعة تناسب الحجاب من خلال تنسيقها مع قميص أبيض، اختاريه بصيحة الأكمام المنفوخة المزمومة حول المعصم لتواكبي آخر مستجدات الموضة العالمية.

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فساتين متوسطة الطول موضة 2020 للمحجبات

فستان بطبعة paisley للمحجبات



على غرار الفاشينيستا سمر البرشا، ننصحك بتنسيق الفساتين متوسطة الطول مع البوت الطويل، اختاريه بطبعة جلد الأفعى الدارجة، واكملي أناقتك بطرحة شيفون وحقيبة كتف متوسطة الحجم، أو جربي تنسيق الفستان المزين بطبعة paisley الشهيرة مع بوت طويل بأحد الألوان الترابية، واعتمري طرحة وردية من دون طبعات.

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