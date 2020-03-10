كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:41 مساءً - يعدّ الإعلامي السعودي فيصل الزهراني أحد أبرز مُعديّ ومُقدّمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية في الخليج، وهو أيضًا من أقوى ثلاثة أسماء مشهورة في تقديم الفعاليات في المملكة العربية السعودية، حيث قدَّم أكثر من 300 فعالية، كما حصل على المركز ٢٥ من ضمن أقوى خمسين شخصية تأثيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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إطلالات للرجل من فيصل الزهراني



ويحرص الزهراني على تنسيق أزيائه بدقة، وبشكل يناسب قوامه وبيئته بطريقة مذهلة، حيث ينسق الأزياء العملية بطريقة كلاسيكية تتسم بالعصرية كذلك، كارتداء البنطال الأسود مع معطف رمادي وقميص بني وحذاء أسود، لمظهر يميل للفخامة، أو بنطال أسود وتيشيرت بني فاتح مع معطف بني بدرجة أغمق، كما يرتدي المعطف والتيشيرت ذاتهما مع بنطال أبيض وحذاء بني.

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إطلالات للرجل من فيصل الزهراني



ولمظهر أكثر شبابيةً يظهر بالبنطال الجينز مع تيشيرت أخضر ومعطف أسود، كما يتألق بالمظهر الكلاسيكي الأسود المكون من بنطال ومعطف عملي وقميص وحذاء يكسوهما اللون الأسود في المناسبات الرسمية، ولزيّ عملي أطلَّ ببنطال بيج وقميص صوفي أسود مع قميص أبيض وربطة عنق.

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إطلالات للرجل من فيصل الزهراني



ولمظهر كاجوال عصري اختار القميص الملون المصمم بأكمام قصيرة وبنطالًا أبيض وحذاء بنيًّا، وظهر بالقميص الأزرق مع حذاء وبنطال باللون الأبيض لخيار حيوي.

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