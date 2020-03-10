فيديو.. عمر كمال عن رقص هيفاء وهبي: بنت الجيران الحقيقة بتغني لنفسها

احتفالًا بعيد ميلادها ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي ترقص على مهرجان "بنت الجيران"، وسط أصدقائها. وعلق عمر كمال مغني المهرجان الشعبي، على مقطع فيديو رقص هيفاء وهبي، على الأغنية وتردد كلماتها: "لما بنت الجيران الحقيقة تغنى لنفسها". وتفاعل الكثيرون على تعليق عمر كمال: "هي دي عود البطل الملفوف"، "سكر محلي"، "محدش قدك.. الكوين نفسها بتغني". وكانت الفنانة اللبنانية ظهرت بإطلالة لامعة، خلال حضورها الحفل المفاجئ، الذي أعده فريق عمل مسلسل "أسود فاتح" لها، بمناسبة عيد ميلادها، مطلة بفستان يشبه السترة، والذي تميز بأنه قصير ولامع وفاتح اللون، ومكشوف الصدر، كما أنه بأكمام طويلة، وفضفاض، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

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