حلا شيحة للسيدات: "خليكي قوية واوعي تقللي من نفسك ومشاعرك"

"الست قوية فعلا، قوتها في طيبة قلبها وحنيتها، سر قوتها في ضعفها أحياناً، وجمالها في بساطتها"، هكذا وصفت الفنانة حلا شيحة، المرأة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت حلا نشر صورة لها، مصحوبة بتعليق: "الست فعلاً قوية لأنها مخلوقة بفطرتها أم، تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل، قدرة لتحمل ظروف الحياة وصعوبتها مع تربية أولادها واهتمامها ببيتها وجوزها".

وتابعت: "الست قوية فعلاً علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها، الست القوية.. لازم تتأكد انها قوية لأن جواها سر الحياة كلها، بتبني وبتربي وبتكبر وفي إيدها تزرع كل الخير والسعادة وتطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل، الست قوتها في أنوثتها وهدوئها وابتسامتها وثقتها في نفسها، كوني دايماً قوية تعرفي قيمة وجودك ونفسك، انتي غالية وعالية".

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ووجهت حلا نصيحة للسيدات قائلةً: "إوعي تقللي من نفسك ولا من مشاعرك ولا طيبة قلبك ولو حتى حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي سيبيه فوراً ومتخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك، الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا، كوني قوية علشان نفسك وحبايبك اللي محتاجينك، لكل ست عربية اُكِن لكي كل الاحترام والتقدير واعرف ان كتير من السيدات بيعانوا من صعوبات الحياة، افتكروا دايما أنتن الأجمل والأقوى".

واحتفل العالم أول أمس الأحد، باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، والذي يعود إلى عام 1856، حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل تحتها.