كندا علوش تهنئ يسرا في عيد ميلادها: "بتشعي جمال"

شاركت الفنانة كندا علوش عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور التي تجمعها بالفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها الـ69.

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وأرفقت كندا تعليقًا على الصور، تهنئها من خلالها بعيد ميلادها، قائلةً: "كل سنة وإنتي طيبة ومنورة وسعيدة وبتشعي طاقة إيجابية وجمال وحب لكل اللي حواليكي".

وتواصل يسرا تصوير مشاهدها في مسلسل "دهب عيرة"، وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، وهنادي مهني، إخراج سامح عبدالعزيز.