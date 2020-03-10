شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على انفصال أنغام وأحمد إبراهيم: أصغر منك

دخل الفنان وائل عبدالعزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز على خط الأنباء المتداولة حول طلاق المطربة أنغام، والملحن أحمد إبراهيم، وهو ما اعتبره كثيرون ربط بين ما حدث بين شقيقته ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

وكتب وائل عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في منشور تعليقا على الانفصال، "شيء طبيعي ومؤكد أصغر منك هيستفيد ويمشي".

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انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

وكان الملحن أحمد إبراهيم قد أعلن أمس انفصاله وبدء مرحلة البعد بينه وبين الفنانة أنغام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتب، "لو قدرنا البعد فامش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير.. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

ياسمين عبدالعزيز تعلن حبها لأحمد العوضي

وقبل ذلك بعدة أيام أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز حبها لأحمد العوضي، وكتبت له عبر "إنستجرام"، "بحبك يا أحمد"، ولم تمض سوى دقائق حتى كتب العوضي نفس المنشور، وذلك بعدما كتب شقيقها وائل عبدالعزيز منشور مطول عبر صفحته على "فيسبوك" ينتقد فيه علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضي لأنه يصغرها ويستغلها بحسب ما قال.