الامارات | بينهم شاكوش وبيكا وبصلة.. مطربو المهرجانات ممنوعون في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم شاكوش وبيكا وبصلة.. مطربو المهرجانات ممنوعون في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاتزال الأزمات تلاحق حسن شاكوش ورفاقه، فبعد إصدار نقابة المهن الموسيقية المصرية قراراً بوقف التعامل مع كل مطربي المهرجانات داخل مصر، وتعاقد هؤلاء المطربين على حفلات خارج البلاد، ومنها الأردن وسورية، قررت نقابة الفنانين الأردنيين، تضامناً مع نقابة الموسيقيين المصريين، منع مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها.

وأرسل نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، مذكرة إلى وزير الداخلية، سلامة حماد، التمس فيها عدم السماح بإقامة أي حفل موسيقي داخل الأردن للمذكورين أدناه من مغنّي ما يُطلق عليها «المهرجانات الشعبية».

وجاء في قائمة الأسماء الممنوعة بالمذكرة كل من: حمو بيكا، مجدي شطة، حسن شاكوش، حنجرة، كزبرة، بصلة، وزة، الزعيم، الصواريخ، العفاريت، مطرية، الديزل، العصابة، عمرو حاحا، علاء فيفتي، شواحة، الكعب العالي، أبوليلة، اندرو الحاوي، وعمر كمال.

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وجاءت المذكرة من نقيب الفنانين الأردنيين تنفيذاً لقرارات نقابة الموسيقيين المصريين، التي تنص على منع التعامل مع مطربي المهرجانات. كما قالت مذكرة نقيب الفنانين الأردنيين إن أغاني مطربي المهرجانات تتعارض في وجهة نظر نقابة الفنانين الأردنيين مع القيم والأخلاق، ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة.

ولم يصدر أي تعليق من الفنانين الممنوعين، في حين أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية، برئاسة هاني شاكر، بياناً رسمياً لها، قالت فيه إن هناك تنسيقاً كاملاً مع الاتحاد العام للنقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبدالجليل، لتحقيق تلك الضوابط.

وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي «مصنف» غير مصرح له «رقابياً ونقابياً» على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات «نايل سات».