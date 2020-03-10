الامارات | عريس في الأردن عمره 103 أعوام والعروس 49

شكرا لقرائتكم خبر عن عريس في الأردن عمره 103 أعوام والعروس 49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل الحاج عارف جداية 103 أعوام من بلدة صما بلواء الطيبة شمال الأردن بزواجه الجمعة المقبلة بعد أن عقد قرانه على سيدة تبلغ من العمر 49 سنة.

وكانت زوجة العريس جداية توفيت قبل 4 شهور ليبدأ البحث عن زوجة أخرى.

وقال الجداية لصحيفة الغد الأردنية اليوم أن “لديه من الأولاد والبنات 11 ومن الأحفاد أكثر من 80 حفيدا، مؤكدا أن جميعهم لما يعارضوا زواجه وابدوا رغبتهم بزواجه”.

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ويضيف انه “يعيش في منزله وحيدا بعد وفاة زوجته بالرغم من محاولات أبنائه المتكررة استضافته في منازلهم، إلا انه كان يرفض”.

ويتابع الجداية أن أولاده بدأوا التحضير لحفل الزفاف وتجهيز أثاث المنزل تمهيدا للسكن فيه.

ويؤكد انه متقاعد من مديرية الأمن العام عام 1965 ويتمتع بصحة جيدة ويواظب على جميع الصلوات في المسجد ويتنقل إلى أي مكان بسيارته.