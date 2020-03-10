قدمت له خاتم بـ100 ألف.. فتاة تجثو على ركبتيها وتطلب الزواج من حبيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

فاجأت فتاة أسترالية، حبيبها بعرض الزواج عليه، بعد أن جثت على ركبتيها، وقدّمت له خاتم خطوبة على شكل بيتزا تبلغ قيمته 9000 دولار، بما يعادل 141 ألف جنيه مصري.

جاء ذلك بمساعدة أحد فروع مطاعم البيتزا بعدما ربحت جاسمين إيرلاند (28 عاماً) خاتماً من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 قيراطاً، في فبراير الماضي، بفضل كونها زبونة دائمة لدى المطعم.

واختار المطعم، جاسمين، لأنها وخطيبها جيمي لديهم تاريخ طويل في طلب البيتزا من المطعم، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.

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واختارت جاسمين توقيت انتهاء مباراة كرة القدم التي كان يشارك فيها جيمي لعرض الزواج عليه أمام 22 عضواً من فريقه، حيث وافق الشاب الذي يبلغ من العمر 27 عاماً على طلبها على الفور، وعبّر عن سعادته البالغة بعرضها الذي كان مفاجأة سعيدة على حد تعبيره.

من جهتها قالت جاسمين معلقة على ما حدث "أنا مدينة للمطعم بهذه الهدية التي مكنتني من التقدم بطلب الزواج ممن أحب. من الآن فصاعداً لن أطلب البيتزا إلا من دومينوز".