محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي
فاجأت فتاة أسترالية، حبيبها بعرض الزواج عليه، بعد أن جثت على ركبتيها، وقدّمت له خاتم خطوبة على شكل بيتزا تبلغ قيمته 9000 دولار، بما يعادل 141 ألف جنيه مصري.
جاء ذلك بمساعدة أحد فروع مطاعم البيتزا بعدما ربحت جاسمين إيرلاند (28 عاماً) خاتماً من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18 قيراطاً، في فبراير الماضي، بفضل كونها زبونة دائمة لدى المطعم.
واختار المطعم، جاسمين، لأنها وخطيبها جيمي لديهم تاريخ طويل في طلب البيتزا من المطعم، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.
واختارت جاسمين توقيت انتهاء مباراة كرة القدم التي كان يشارك فيها جيمي لعرض الزواج عليه أمام 22 عضواً من فريقه، حيث وافق الشاب الذي يبلغ من العمر 27 عاماً على طلبها على الفور، وعبّر عن سعادته البالغة بعرضها الذي كان مفاجأة سعيدة على حد تعبيره.
من جهتها قالت جاسمين معلقة على ما حدث "أنا مدينة للمطعم بهذه الهدية التي مكنتني من التقدم بطلب الزواج ممن أحب. من الآن فصاعداً لن أطلب البيتزا إلا من دومينوز".
كانت هذه تفاصيل خبر قدمت له خاتم بـ100 ألف.. فتاة تجثو على ركبتيها وتطلب الزواج من حبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.