محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

توصلت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن الجوز يحارب الكوليسترول الضار، الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء التغذية بجامعة ميونخ الألمانية، أنه يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال تناول حفنة من الجوز يوميا تقدر بنحو 45 جراما، ما يعادل 8 إلى 10 حبات.

كما يتمتع الجوز بفوائد صحية أخرى؛ فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين E، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، التي تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية.