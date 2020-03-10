"شامبانيا ورقص وطبلة".. تفاصيل احتفال هيفاء وهبي بعيد ميلادها

هالة من الفرح ممزوجة بالدموع اعتلت وجه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد الاحتفال المفاجئ الذي أعده لها فريق عمل مسلسلها الرمضاني "أسود فاتح"، بمناسبة عيد ميلادها، وهو ما وثقته عدسات كاميرات الحضور، لتشارك الفنانة تلك المواد المصورة عبر خاصية "أستوري"، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنتسجرام".

"فستان بليزر".. إطلالة هيفاء وهبي في عيد ميلادها

الفنانة اللبنانية، تجملت بفستان "بليزر" فاتح اللون، والذي تميز بأنه قصير ولامع، ومكشوف الصدر، كما أنه بأكمام طويلة، وفضفاض، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية.

"دموع" وبلاليين و"شامبانيا"

المواد المصورة، تضمنت دموع "هيفاء"، فرحا بعيد ميلادها، وسط وجود مئات "البلاليين" فاتحة اللون حولها، مع احتفالها بفتح زجاجة "شامبانيا"، وفقا لما أظهرته المواد المصورة.

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"رقص وطبلة"

احتفال الفنانة اللبنانية، امتد إلى تفاعلها بالرقص والتصفيق مع نغمات الأغاني المصاحبة للحفل، مع ظهورها خلال اللعب على الطبلة بحماس.

انتهاء علاقة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق

شائعات كثيرة طالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومحمد وزيري مدير أعمالها السابق خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورهما معا في مناسبات عديدة، إلا أنه في فبراير الماضي، أعلن "وزيري" في تدوينة غامضة، انتهاء علاقته بالفنانة، عبر "إنستجرام"، مُعلقًا: "أيام ما كان في ڤالنتين كله كدب في كدب في كدب كمان مرة".

واستعان في منشوره بجملة من أحدث أغنيات عمرو دياب: "(هيعيش يفتكرني) مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".

مما أثار الجدل لاحتمالية تواجد علاقة عاطفية بين الثنائي لم تكتمل، ولم يعلنا عنها بشكل صريح.