5 نصائح للوقاية من فيروس كورونا داخل المطاعم

يتزايد القلق يوميا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتبر جميع الأماكن العامة المغلقة من أكثر الأماكن التي تساعد على انتشار الأمراض، لذلك توجد بعض النصائح التي تساعد على الوقاية من الأمراض أثناء التواجد في الأماكن المغلقة مثل المطاعم،

موقع "هيلث لاين" الطبي يرصدها في التالي:

الابتعاد عن تجربة مطعم جديد، لا تعرف مستوى نظافته ويمكن مراجعة تقييم المطعم على مواقع الإنترنت، لاختيار مكان قليل الزحام.

تجنب مطاعم البوفيه المفتوح، لأن الفيروس ينتقل عبر رذاذ السوائل المتساقطة من الآخرين.

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تجنب توصيل الطعام للمنزل، إذا كنت تعتزم تناول أكل المطعم داخل بيتك الأفضل أن تمرّ على المطعم لتأتي بالطعام بنفسك.

لا ينبغي القلق من أطعمة معينة، ما ينبغي التأكد منه هو مستوى نظافة المطعم.

تجنب تناول العشاء مع مجموعات كبيرة، تقليل العدد يقلل الخطر.