الامارات | نجل ليلى مراد يهاجم عمرو دياب: فاشل ومفلس منذ 20 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ليلى مراد يهاجم عمرو دياب: فاشل ومفلس منذ 20 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دون أسباب أو مقدمات، شنّ الفنان زكي فطين عبدالوهاب، نجل الفنانة الراحلة ليلي مراد، والمخرج فطين عبدالوهاب، هجوماً على الفنان عمرو دياب، ما تسبب بحالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، لاسيما من جمهور «الهضبة» الذي كال اتهامات عدة لزكي فطين.

ووصف نجل ليلى مراد في منشور على صفحته الرسمية بالـ«فيس بوك» مطربي المهرجانات في مصر بأنهم أفضل من عمرو دياب الذي يعاني منذ 20 عاماً من الإفلاس.

وأضاف: «أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات.. نفسي أفهم عمرو دياب الملقب بالهضبة.. بمناسبة إيه، دي أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من ٢٠ سنة.. ده إفلاس فني ما بعده إفلاس.. أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر».

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وتسبب المنشور بجدل كبير، بل وهجوم على زكي فطين، كان أقساه من الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب لعمرو دياب معظم أغنياته الناجحة في السنوات الأخيرة. كما شن جمهور «الهضبة» عاصفة من التعليقات القاسية على زكي زكي فطين، واتهموه بأنه ممثل فاشل ويكره نجاح عمرو دياب ويحاول الصعود للشهرة بالإساءة له ليكون في بؤرة الضوء.

واضطر زكي فطين إلى حذف المنشور بعد الانتقادات التي تعرض لها. وكتب تعليقاً آخر لتفسير موقفه: «أغانى المهرجانات بتعجبنى لأن اللحن والايقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب.. وكأن مفيش حاجة نتكلم عنها غير الحب.. بس لازم نعرف إنها أغانى أو فن مالوش علاقة بالطرب وده مش عيب.. زى ما الناس بتحكم عليهم».

وقال «نجوم المهرجانات وبقول نجوم مش (مطربي) المهرجانات بيعبروا عن واقع العشوائيات بتلقائيه وصدق.. مش أكتر.. زى ما (أحمد) عدوية غنى (السح الدح انبوه) واتهاجم وقتها بشراسة.. ورأيى فى أغانى عمرو دياب ده مش إهانة ده مجرد رأى.. أنا شيلت البوست لأن من حقك تختلف معايا أو إنك ترى إنى ممثل فاشل.. ده حقك.. لكن الشتيمة مش من حقك».