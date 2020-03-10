الجرأة والعصرية عنوان إطلالات سيلين ديون الأخيرة في نيويورك

بدت سيلين ديون في أحدث إطلالة لها في نيويورك، جاهزة لفصل الربيع وذلك بفضل اللوك الذي اختارته من تصميم دار أوسكار دي لارنتا Oscar De la renta.

تألقت سيلين بكنزة باللون الأبيض فضفاضة مع ياقة عالية ومزيّنة بتطريز الترتر على شكل ورود، نسّثتها مع تنورة طويلة وواسعة بقصة غير متساوية asymmetric فجاءت طويلة من جهة وقصيرة من الجهة الأخرى، وتميّزت بلونها الزهري وطبعة الورود الكبيرة بألوان الأبيض والأحمر والأخضر.

وأكملت ديون الإطلالة بجزمة عالية الساق باللون الأبيض.

وتألقت ديون في الفترة الأخيرة بعدد من الإطلالات الساحرة التي تميّزت كلها بالعصرية، مثل البدلة العصرية باللون الفوشيا من مجموعة شتاء وخريف 2020 للمصمم Peter Do، والتي تميّزت بالسروال وفوقه تنورة بقصة الكسرات، والفستان بأسلوب البلايزر مع الكاب ونقشة المربعات من تصميم مايكل كورس Michael Kors، وكذلك المعطف بنقشة الورود مع الجوارب بالنقشة نفسها من دار ريتشارد كين Richard Quinn وحذاء الستيليتو الأبيض.

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