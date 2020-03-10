تحذير من تناول المسكنات بدون ضوابط

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت الرابطة الألمانية للصيادلة من التساهل في تناول المسكنات، وذلك بسبب الآثار السلبية الخطيرة، التي قد تترتب عليها.
وأوضحت الرابطة أن تناول المسكنات بدون ضوابط يهدد صحة القلب ويرفع خطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي والفشل الكلوي والفشل الكبدي.
ولتجنب هذه العواقب الوخيمة لا يجوز تناول المسكنات لمدة تزيد عن 3 أيام متتالية أو 10 أيام في الشهر.
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