نصائح ذهبية لتجهيز الدراجة النارية للربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع اقتراب فصل الربيع تستعد الدراجات النارية للخروج من عطلتها الشتوية واستقبال الموسم الجديد. ولهذا الغرض ينبغي اتخاذ بعض التدابير المهمة لتجهيز الدراجة حفاظا عليها من ناحية وعلى سلامة قائد الدراجة من ناحية أخرى.

وأوضح خبير الدراجات النارية الألماني أندريه لانج أنه ينبغي قبل بداية الموسم التحقق من وظائف الكبح والإلكترونيات والإضاءة والتوجيه والإطارات. على أهمية فحص وصلات المكابح والبحث عن أي ضرر أو ضعف محتمل بها، كذلك ينبغي فحص بطانات المكابح والأقراص والتحقق من قوة الكبح وسائل الكبح.

فحص الإطارات

ومن جانبه أكد خبير الدراجات النارية الألماني مايكل لينزن على أهمية فحص الإطارات وضبط صغط الهواء وفقا للقيم المنصوص عليها في دليل تشغيل الدراجة، ويتم هذا على إطارات باردة، كذلك يتم التحقق من عمق المداس وعمره؛ حيث يفضل استبدال الإطار بعد 6 سنوات.

وبدوره يرى خبير الدراجات النارية الألماني راينر جوركه أن درجة حرارة لتشغيل الإطارات تعد معيارا مهما للسلامة والأمان. ويوصي جوركه قبل فحص الأجزاء بغسل الدراجة يدويا؛ فهذا يجعل من السهل معرفة ما إذا كان هناك تسرب أو تلف في أي مكان.

ويحذر لانج من الغسل بواسطة جهاز الضغط العالي، تفاديا لتسريب قطرات الماء أو المنظفات الكيميائية إلى العجلات ورأس التوجيه وذراع التأرجح وغيرها من المحامل أو توصيلات الكابلات الكهربائية، وهو ما يهددها بالصدأ والتآكل أو تعطلها.

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ومن الاختبارات المهمة بعد فترة التوقف الطويلة فحص وظيفة الجنزير وشده بشكل صحيح، ويفضل أن يتم هذا بمساعدة شخص آخر؛ حيث يجلس أحد الشخصين على الدراجة ويقوم الآخر بفحص قوة الشد.

وتتمثل الخطوة التالية في التحقق من الشوكة والسيقان النابضة؛ حيث يتم التحقق من عدم وجود تسريبات، وينبغي التحقق من أن المسامير المتعلقة بالسلامة مربوطة بشكل سليم، وذلك في مكونات مثل المحاور والمكابح والمقود.

استبدال الخوذة

وبعد استكمال عملية التحقق من الدراجة يتم فحص التجهيزات. ويوصي لانج باستبدال الخوذة في المعتاد بعد مرور 5 أو 7 سنوات بغض النظر عن حالتها. ويخص جوركه القناع بالذكر، والذي يجب أن يكون خاليا من الخدوش وكل ما يعيق الرؤية الجيدة على الطريق.

وينبغي أيضا إخلاء فتحات ونظام التهوية، والتي تضمن الرؤية الجيدة أيضا، كما ينبغي التحقق من الواقيات في السترة والسروال.

وينبغي على قائد الدراجة أن يستعد هو شخصيا أيضا لموسم ركوب الدراجات النارية؛ فلن يفيد أن تكون الدراجة مستعدة ولا يكون قائدها مستعدا بسبب قلة لياقته البدنية؛ لذا ينصح الخبراء بأداء تمارين للياقة البدنية مع عدم إهمال الجانب الذهني أيضا.