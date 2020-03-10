قدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة بالسجق والبصل المكرمل، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مكرونة بالسجق والبصل المكرمل سجق شرقي مكرونة مسلوقة بصل جوانج ثوم كزبرة خضرا كزبرة ناشفة كمون Advertisements بهارات مرقة ملح وفلفل زيت بصل أخضر طريقة عمل مكرونة بالسجق والبصل المكرمل يشوح البصل والثوم في الزيت، ثم يضاف البصل المكرمل. يضاف السجق ويشوح جيدًا. يتبل السجق بالملح والفلفل والبهارات والكمون والكزبرة الخضراء. ثم تضاف المرقة، وتترك حتى تمام النضج وتقدم مع البصل الأخضر.

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