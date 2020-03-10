نصائح قبل عملية شفط الدهون

يلجأ العديد من الأشخاص، وخاصة السيدات لعمليات شفط الدهون، من أجل الوصول للقوام والوزن المناسب، وتجنب المشكلات الصحية التي تُسببها السمنة.

إلا أن الأمر قد يتطلب العديد من الخطوات والنصائح التي تسبق القيام بالعملية، والتي تأتي على النحو التالي:

نصائح قبل شفط الدهون

ومن جانبه قدم الدكتور أحمد الشريف، أستاذ جراحات التجميل، عدة نصائح لـ "هُن" لابد من اتباعها عقب عملية شفط الدهون، والتي جاءت على النحو التالي:

إخبار الطبيب بأي نوع حساسية إذا كانت لديك، وأي أدوية تتناولها، لأنها قد تؤثر عليك باستخدامها بعد اجراء العملية.

قبل الخضوع لعملية شفط الدهون لابد من فحص الأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية وفحص الجلد في مكان العملية.

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الالتزام بتعليمات الجراح المرتبطة كيفية بالعملية، وقد تشمل قيود على النظام الغذائي ومنع تناول بعض المشروبات.

تجنب الأدوية التي تعمل على تسييل الدم، مما يزيد من خطر التعرض للنزيف، وكذلك الأدوية المضادة للالتهاب، والمنشطات.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، وعدم الشعور بالقلق والضغط النفسي.

شرب كمية كبيرة من الماء، تعمل على ترطيب الجسم، وتجنب تعرضه للجفاف ولطرد السموم من الجسم.

تجنب المزيد من السكريات والأملاح حتى لا يتعرض المريض للتورم بسبب وجود الأملاح وتراكمها بالجسم.

تناول سمك السلمون وشرب الشاي الأخضر، وتناول الفيتامينات الصحية والخضروات والفاكهة التي تحتوي على مضادات أكسدة.

تناول التفاح، الذي يعمل على التخلص من الكدمات ويساعد على عدم انتفاخ الجسم.