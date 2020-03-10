آلام الكتف قد تنذر بهذا الالتهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال البروفيسور برند كلادني إن آلام الكتف قد تنذر بالإصابة بالتهاب الأوتار التكلسي، والذي يحدث بسبب وجود رواسب كلسية في أوتار الكتف، والتي تنجم عن سوء سريان الدم وما يتبع من نقص الأوكسجين.
وأضاف جراح العظام الألماني أن التهاب الأوتار التكلسي يُصيب مفصل الكتف بصفة خاصة مسببا تجمده فيما يعرف "بالكتف المتجمدة" “Frozen Shoulder”.
وتتمثل أعراض هذا الالتهاب في الشعور بآلام مبرحة عند رفع الذراع فوق مستوى الكتف أو عند الاضطجاع على الكتف مثلا.
ويمكن مواجهة التهاب الأوتار التكلسي من خلال تنشيط سريان الدم، وذلك بواسطة تمارين الإطالة. ويمكن أيضا اللجوء إلى الأدوية لعلاج الالتهاب وتخفيف الألم.
كما يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الطبيعي أو العلاج بالموجات التصادمية. وإذا لم تفلح كل هذه الطرق العلاجية، يستلزم الأمر إزالة الرواسب الكلسية جراحيا.
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