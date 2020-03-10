صور وفيديو.. بعد حديثها عن عُمر الفنان ولياقته.. إطلالات شبابية لـ نادية الجندي

قالت الفنانة نادية الجندي، خلال استضافتها في برنامج "الأحد منحكي" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار على قناة "الغد"، إن العمر ليس عاملا مهما في مسيرة الفنان، موضحة أن انتقاد الفنان بسبب عمره هو ظاهرة غريبة جدا، وأضافت، "اعملوا زي.. خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل دا".

وتكرر ظهور الفنانة نادية الجندي بملابس شبابية، وفساتين، وميكب ملائم لها ولعمرها يستعرضه التقرير التالي.

خلال أحد لقاءات نادية الجندي الإعلامية على شاشة MTV اللبنانية، ظهرت بملابس شبابية، مكونة من قميص شيفون، وجيب قصيرة عليها بوت، وتلك الإطلالة لفتت نظر متابعيها والذين تحدثوا عن جمالها الذي حافظت عليه، "كل ما تكبر تحلى".

نادية الجندي في الجيم

بملابس رياضية بنطلون وشيرت بدون أكمام، وشاركت جمهورها ومتابعيها بتلك الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، وأعجب الكثيرون بخفتها وممارستها الرياضة، وكتبت الجندي في تعليقها على الصورة، "صباح الرياضة والنشاط".

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نادية الجندي في سهل حشيش

فستان من اللون الأبيض "عش النمل"، قصير وشفاف بدون أكمام، هذا هو اللوك الشبابي الذي اختارته الفنانة نادية الجندي لتظهر به خلال تواجدها في سهل حشيش بمدينة الغردقة، مع كاب وشعر قصير أشقر وحذاء رياضي.

الملابس أعجب بها متابعوها عبر "إنستجرام"، واعتبروها محتفظة بجمالها وشبابها.

نادية الجندي في شم النسيم

ثلاث صور شاركتها نادية الجندي مع جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، خلال الاحتفال بأعياد الربيع من العام الماضي، وظهرت نادية بفستان وجينز وتي شيرت.

وكان من بين التعلياقت على صورة نادية الجندي، "أنا اللي جدة مش انتي"، و"ايه الجمال والشباب ده كله".