3 أنظمة غذائية تحارب الصداع النصفي

يصاحب الصداع النصفي أعراض مزعجة تمتد لأنحاء جسم الإنسان، منها زغللة العين وقيء ودوار.

ومن خلال أنظمة غذائية محددة يمكنها في المساهمة من علاج الصداع النصفي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

الأغذية النباتية

الأنظمة الغذائية النباتية من أبرز الأنظمة الغذائية، التي تساعد مرضى الصداع النصفي في التعافي، لأن تناول الخضروات والفاكهة، المعروفة بمحتواها العالي من العناصر الغذائية المكافحة للالتهابات وآلام الرأس.

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تجنب الأطعمة الدسمة

يعد النظام الغذائي قليل الدسم من الأنظمة المناسبة للمصابين بالصداع النصفي، لأنه يكون خاليا من الدهون، التي تزيد من حدة الالتهابات المسببة للصداع النصفي.

ويعتمد على استبدال الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة بدهون صحية يتم الحصول عليها من أطعمة محددة، مثل الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، المعروفة بقدرتها على مكافحة الالتهابات وتسكين الآلام.

الجلوتين

الجلوتين يحتوي على الكثير من البروتينات، التي تحفز نوبات الصداع النصفي، التي تؤثر على العين، فإن تقليل نسبته يؤدي إلى الحد من أعراض الصداع النصفي.

ويساهم تناول الأطعمة الغنية بالألياف في التقليل من أعراض الصداع النصفي، لأنها تمد الجسم بالطاقة دون أن تزيد من آلام الصداع.