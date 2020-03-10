مديرات تكافؤ الفرص بالمحافظات يروين تجارب دعم وتمكين المرأة بالمحليات

أطلقت وزارة التنمية المحلية وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات فى 2017 لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وأكدت نورا أحمد عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، أنه تم تفعيل دور الوحدة بالمحافظة منذ صدور قرار إنشائها بهدف تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعيًا وسياسيًا، مؤكدة أن الوحدة دربت العديد من السيدات بالمركز الحرفي على العديد من الأنشطة الحرفية مثل الخياطة وصناعة السجاد والمصنوعات الجلدية اليدوية وبعض الصناعات الأخرى التي تستخدم الماكينات البسيطة.

وأضافت أن الوحدة قامت بالعديد من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها مبادرة "قرية منتجة" لتمكين المرأة اقتصادياً وكانت بدايتها في مركز ومدينة إسنا والقرنة، حيث تم تدريب أكثر من 140 سيدة بالتنسيق مع أساتذة من كلية الزراعة على تجفيف الطماطم بحكم زراعتها الوفيرة بمركز إسنا، لافتة إلى أنه تم استهداف تمكين المرأة اقتصادياً أيضاً داخل منازلهم لوجود بعض العادات والتقاليد التي تحدهم من العمل بالخارج وذلك من خلال تدريبهم على بعض الأنشطة البسيطة التي يمكن تصنيعها داخل المنزل مثل استخراج "الكمبوست" السماد الطبيعي من بقايا وقشور الخضروات والفاكهة وتصنيع الصابون السائل واستنباط الشعير بدون تربة في أحواض بلاستيكية وغيرها من الأنشطة البسيطة والتي توفر للمرأة دخلا ثابتا.

وأشارت نورا أحمد إلى أنه تم الموافقة على فتح 5 معارض مخصصة ومجانية لعرض المنتجات التي تنتجها السيدات وتم بالفعل افتتاح معرضين للقيام بتحويل المشروعات المنزلية إلى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وأشادت بدور المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في توفير فرص عمل للمرأة، حيث يتم إرشاد العديد من السيدات على هذا البرنامج العظيم للاستفادة منه في إقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل لهم.

وقدمت مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر الشكر للوزير محمود شعراوي على دعمه المستمر للوحدة منذ أن تم إنشاؤها بدواوين المحافظات واهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعياً وسياسيًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبها، أكدت نجلاء محمد عبدالرحمن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الوادي الجديد، أنها ركزت خلال عمل الوحدة على تنفيذ العديد من المبادرات والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات، وخاصة المعيلات عن طريق التدريب على الحرف اليدوية المرتبطة بالخامات البيئية بالمحافظة ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة، كما تم تنفيذ مبادرة "معاً ضد العنف" وتهدف إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، كما تستهدف الوحدة إيجاد حلول مختلفة ومبتكره من خلال مقترحات الشباب لحل المشكلات حيث قامنا بالتنسيق مع الشباب والرياضة لعمل "برلمان الطلائع" لعقد جلسة برلمان لعرض المشكلات وايجاد حلول لها وعمل ندوات بالجامعات بحضور اساتذة نفسين وشئون البيئة وإعداد أفلام قصيرة لتعليم الفتيات وتوعيتها للدفاع عن أنفسهن.

وقدمت كريمة السعيد علي، مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، كل التحية والتقدير للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوي لما تم تقديمه من خدمات مياه وكهرباء وطرق للمحافظة، مؤكدة أن الوحدة عقدت العديد من الندوات التوعوية فيما يخص الانتماء للوطن وخطورة الزيادة السكانية وفيروس سي والعديد من الندوات الثقافية والدينية.

وأضافت كريمة السعيد أن المحافظة تتميز بمنتج يدوي ثقافي تراثي ونستهدف به السائحين المترددين على المحافظة، واقترحت إعداد كتيبات تعرفية بهذه المنتجات وتوفير منافذ تسويقية لعرض هذه المنتجات في المطار لنتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والاستمرارية في العمل ودعم جهود المرأة بمدن المحافظة المختلفة، كما اقترحت دمج وحدات حقوق الإنسان وحماية الطفل مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظات حتى يتحقق تمكين أكبر للمرأة.

وأشارت أميمة محمد إبراهيم، رئيس وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بجنوب سيناء، إلى أن الوحدة حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2019 أهمها تنظيم 28 معرضاً منها اثنان على المستوى الدولى وخمسة أخرى على المستوى القومي.

وقالت أميمة محمد إن هذه المعارض حققت نجاحات كبيرة وشهدت تسويقا لمنتجات السيدات اللاتي تم تدريبهن على إنتاج الحرف التراثية التي تشتهر بها جنوب سيناء، كما تم تنفيذ 16 دورة تدريبية على الحرف اليدوية والتى تركز على التراث الذى تتميز به المحافظة لتسويقها وعرضها بالمعارض الدولية.

وأضافت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء، أنه تم تنظيم برامج تدريبية مثل اليوم الواحد لتدريب المرأة لمدة يوم واحد فقط على حرفة محددة، ما يوفر الوقت ويجعلها أكثر إتقانًا للحرفة، كما تم عقد 33 ندوة توعية تستهدف المرأة بالمشاركة مع المنظمات الأهلية في موضوعات مهمة مثل مواجهة ختان الإناث والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر والقاصرات.

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وأوضحت أميمة محمد إبراهيم أن هناك رؤى وخططا مستقبلية ومقترحات سيتم العمل على تنفيذها من خلال الوحدة بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مثل إنشاء موقع إلكترونى يتم من خلاله تسويق منتجات السيدات اللاتى تم تدريبهن وبالفعل تم تدريب بعض السيدات على التسويق الإلكترونى، وطالبت أميمة إبراهيم بتوفير مساحات مجانية في المعارض القومية للمرأة السيناوية لعرض منتجاتها لتخفيف الأعباء المادية عليها، إضافة إلى توفير منافذ لترويج المنتجات التراثية في الموانئ والمطارات بصورة حضارية.

وأكدت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء أنه منذ إنشاء الوحدة وهى تركز في عملها على أربعة محاور هي التمكين السياسي والاجتماعى والاقتصادى والبيئى، مشيرة إلى أن أهم الأعمال التى قامت بتنفيذها تتضمن عقد ندوات توعوية للشباب والمرأة والأطفال لغرس الانتماء وحب الوطن وعرض الأدوار البطولية التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لحماية الوطن وحفظ أمن المواطنين.

وأضافت حنان حسن أنه فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة فتم إطلاق مبادرة "أنتي منتجة" حيث ساعدت المرأة بالحصول على قروض من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وتيسير أي مشكلات أو عوائق تواجهها في الحصول على القرض، إضافة إلى تدريبهن بمراكز التدريب التابعة لهم على بعض الحرف.

وأضافت حنان أنه يتم عمل حصر دقيق للمرأة الأولى بالرعاية بالمحافظة ومساعدتهن في حل المشكلات التي تواجههن في الحياة أو العمل وتقديم الدعم لهن، وفيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي فقد أطلقت مبادرة "لا للأمية" و"لا للعنف"، كما تم تنظيم 15 ندوة توعوية وورشة عمل بمشاركة منظمات المجتمع المدني في الموضوعات التي تهم المرأة، خاصة التصدي لظاهرة تفشي الطلاق.

ولفتت وفاء مصطفى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة، إلى أنها تسعى من خلال الوحدة الوصول إلى كل سيدة فى جميع أحياء المحافظة من خلال مراكز الشباب والجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية وعقد العديد من الدورات التدريببة في الموضوعات المهمة التي تركز على ختان الإناث ومواجهة العنف ضد المرأة والزواج المبكر والحرمان من التعليم وترسيخ مفهوم التمكين الاقتصادي لدى المرأة.

وأضافت أنه يتم التركيز على التوعية لبعض المبادرات المهمة التي يدعمها رئيس الجمهورية ومنها الكشف المبكر لفيروس سي وسرطان الثدى، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات أهمها "لا للمخدرات" للتوعية بخطورة الإدمان على الشباب، كما نظمت سينما الشارع بحي الأسمرات وشارع الألفى للتوعية بخطورة الإدمان على الأسرة والشباب.

وأشارت وفاء مصطفى إلى أن الوحدة قامت بتدريب السيدات على بعض الحرف وتوفير معدات خياطة لهن لمساعدتهن على بدء العمل فور الانتهاء من التدريب، ما يضمن توفير فرص عمل لهن وذلك بمشاركة بعض الجمعيات الأهلية.

كما أكدت غادة سيد أحمد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية، أنها قامت بتنظيم العديد من الدورات التوعوية للمرأة والشباب والأطفال عن حب الوطن وترسيخ مفهوم الانتماء ومواجهة الشائعات التى تواجه الدولة خلال الفترة الحالية بالتعاون مع بيت الوطن.

وأشارت غادة سيد إلى أهمية تلك الندوات لتوضيح بعض المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الشامل وتشجيع الأسر على الاشتراك في المنظومة بعد فترة من الامتناع بسبب الشائعات التي كان يرددها البعض حول التأمين الصحي الشامل، مضيفة أنه تم أيضاً إقامة معرض للبدويات لتسويق منتجاتهن وقوافل لتنظيم الأسرة وتكريم الأم المثالية.