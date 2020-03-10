كمامة تتغير كل ساعتين.. طبيب مناعة يحدد طرق الوقاية من فيروس كورونا

تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، ليتسبب ذلك العدد في الخوف بين المواطنين من انتشار الفيروس، لتصدر الجهات الحكومية إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشاره بين المواطنين، لعل أبرزها هو منع الفعاليات التي يتواجد بداخلها الأعداد الكبيرة.

وتتعدد أعراض الفيروس بارتفاع في درجات الحرارة والضيق في التنفس والسعال والكحة، لذلك تتزايد التحذيرات بإذا وجدت هذه الأعراض لا بد من الذهاب سريعًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة، ويفضل مستشفى الحميات في محافظته لتوقيع الكشف الطبي عليه والاطمئنان على صحته.

ومن جانبه، قدم الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، بعض الطرق الوقائية التي يمكن اتباعها للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

- غسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، وفي حال عدم وجود الصابون لا بد من استخدام أي مواد تحتوي على الكحول المطهر.

- ارتداء الكمامة الوقائية، ويجب تغييرها كل ساعتين ويجب أن تغطي منطقة الأنف والفم، أما بالنسبة للأطباء العاملين في المستشفيات يجب استخدام الكمامة N95

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- عدم الاختلاط بأي أشخاص مصابين بنزلات البرد.

- في حال ظهور أي أعراض مثل الحمى ونزلات البرد والسعال وضيق التنفس، يجب التوجه للجهات الصحية لإجراء الفحوصات والأشعة الطبية.

- يجب استخدام المطهرات باستمرار في المنازل.

- ويجب الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة وعدم الاعتماد على الوجبات السريعة، وذلك لتقوية جهاز المناعة.