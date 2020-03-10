يعتبر اللحم الهندي بالزبادي، من أكثر الأطعمة المحببة لدى كثيرين نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة عمله. وإليك طريقة عمل لحم هندي بالزبادي، على طريقة الشيف "الشربيني". مقادير لحم هندي بالزبادي لحمة مكعبات بصل ثوم ورق لورا حبهان عود قرفة طماطم مبشورة صلصة طماطم كزبرة ناشفة جراماسالا Advertisements كركم كمون زبادي لبن رايب مكعب مرق طريقة تحضير لحم هندي بالزبادي - تتبل مكعبات اللحمة بالملح والفلفل وجوزة الطيب. - تضاف البهارات الهندي والكزبرة الناشفة والكركم والكمون. - يضاف زيت الزيتون في الطاسة وتشوح قطع اللحمة حتى تصل إلى اللون البني الفاتح. - يضاف البصل والثوم وتشوح جيدا. - تضاف الطماطم وصلصة الطماطم وقليل من الماء المغلي وتترك حتى تمام النضج. - في بولة يخلط اللبن الرايب مع الزبادي وقليل من الكريمة اللباني وتوضع على خليط اللحم بعد النضج وتترك قليلا حتى تمتزج المكونات.

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