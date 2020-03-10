"لا تخافوا ولكن احذروا".. نصائح لربات البيوت للوقاية من فيروس كورونا

يأخذ فيروس "كوفيد 2019" أو كما يعرف بـ فيروس كورونا المستجد في الانتشار، ولأنه لم يتم اكتشاف مصل له بعد فهو يخطف العديد من الأرواح حول العالم، ولكن هل توجد تعليمات على الأمهات وربات البيوت اتباعها للابتعاد عن الفيروس؟، قدم موقع "يونيسيف" عددا من النصائح والمعلومات على الأمهات معرفتها لتمر فترة انتشار المرض بسلام.

ما هو فيروس كورونا المستجد

هو سلالة جديدة من فيروس كورونا، تم تسمية المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في ووهان، الصين، باسم (COVID-19).

فيروس COVID-19 هو فيروس جديد مرتبط بنفس عائلة الفيروسات مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) وبعض أنواع البرد الشائع.

كيف ينتشر فيروس COVID-19؟

ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي للشخص المصاب (الناتجة عن السعال والعطس)، ولمس الأسطح الملوثة بالفيروس. قد ينجو فيروس COVID-19 على الأسطح لعدة ساعات، لكن يمكن أن تطهره المطهرات البسيطة.

ما هي أعراض فيروس كورونا؟

يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي أو صعوبة في التنفس. نادرا ما يكون المرض قاتلا.

تشبه هذه الأعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد الشائعة، وهي أكثر شيوعًا بكثير من COVID-19. هذا هو السبب في أن الاختبار مطلوب لتأكيد ما إذا كان شخص ما لديه COVID-19.

من المهم أن تتذكر أن تدابير الوقاية الرئيسية هي نفسها، غسل اليدين بشكل متكرر، ونظافة الجهاز التنفسي (تغطية السعال أو العطس بمنديل أو نسيج مرن، ثم ارمها في صندوق مغلق).

هل يجب ارتداء كمامة طبية؟

ينصح باستخدام قناع طبي إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية (السعال أو العطس) لحماية الآخرين. إذا لم يكن لديك أي أعراض، فلا داعي لارتداء الكمامة.

إذا ارتديت الكمامات، فيجب استخدامها والتخلص منها بشكل صحيح لضمان فعاليتها ولتجنب أي زيادة في خطر انتقال الفيروس.

إن استخدام القناع وحده لا يكفي لوقف العدوى ويجب أن يقترن بغسل اليدين بشكل متكرر، وتغطي العطس والسعال، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص لديه أعراض البرد أو أعراض شبيهة بالأنفلونزا (السعال والعطس والحمى).

هل يؤثر COVID-19 على الأطفال؟

هذا فيروس جديد ولا توجد معلومات كافية عن كيفية تأثيره على الأطفال أو النساء الحوامل، من الممكن أن يصاب الأشخاص في أي عمر بالفيروس، ولكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ سوى عن عدد قليل نسبيًا من حالات COVID-19 بين الأطفال، الفيروس قاتل في حالات نادرة، حتى الآن بشكل رئيسي بين كبار السن الذين يعانون من حالات طبية مزمنة من قبل الإصابة.

ماذا علي أن أفعل إذا كان طفلي يعاني من أعراض COVID-19؟

يجب البحث عن عناية طبية فورا، ولكن تذكر أنه موسم الأنفلونزا وأعراض COVID-19 مثل السعال أو الحمى يمكن أن تكون مماثلة لأعراض الأنفلونزا، أو نزلات البرد الشائعة التي تتكرر كثيرًا.

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استمر في اتباع ممارسات النظافة الشخصية لليدين والجهاز التنفسي مثل غسل اليدين بشكل منتظم، والحفاظ على إعطاء طفلك اللقاحات بحيث يكون محميًا من الفيروسات والبكتيريا الأخرى التي تسبب الأمراض.

كما هو الحال مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، ابحث عن الرعاية مبكراً إذا كنت أنت أو طفلك تعاني من الأعراض، وحاول تجنب الذهاب إلى الأماكن العامة (مكان العمل، المدارس، وسائل النقل العام)، لمنع انتشار المرض إلى الآخرين.

ماذا أفعل إذا ظهرت الأعراض على أحد أفراد الأسرة؟

يجب أن تطلب الرعاية الطبية مبكراً إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس. فكر في الاتصال مسبقًا لإخبار موفر الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قد سافرت إلى منطقة تم الإبلاغ فيها عن كورونا COVID-19، أو إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص ما سافر من إحدى هذه المناطق وله أعراض في الجهاز التنفسي.

هل يجب إخراج طفلي من المدرسة؟

إذا كان طفلك يعاني من أعراض كورونا، اطلب الرعاية الطبية، واتبع التعليمات من موفر الرعاية الصحية. بخلاف ذلك، كما هو الحال مع التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا، اجعل طفلك يستريح جيدًا في المنزل أثناء الإصابة بالأعراض، وتجنب الذهاب إلى الأماكن العامة، لمنع انتشاره إلى الآخرين.

إذا كان طفلك لا يظهر أي أعراض مثل الحمى أو السعال، وما لم يتم إصدار أي تحذير أو نصيحة رسمية من تأجيل الدراسة، وأي جهة أخرى ذات صلة بمدرسة طفلك، فمن الأفضل إبقاء طفلك في الفصل.

بدلاً من منع الطفل من الذهاب للمدرسة، علمهم الممارسات الجيدة للنظافة الشخصية والجهاز التنفسي في المدرسة وفي أي مكان آخر، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتغطية السعال أو العطس بمناديل أو قطعة قماش، ثم ارمي الأنسجة في صندوق مغلق، وامنعهم من لمس عيونهم أو أفواههم أو أنوفهم إذا لم يغسلوا أيديهم بشكل صحيح.

ما هي أفضل طريقة لغسل اليدين بشكل صحيح؟

الخطوة 1: بلل اليدين بالماء الجاري.

الخطوة 2: ضع كمية كافية من الصابون لتغطية الأيدي المبللة.

الخطوة 3: فرك أنحاء اليدين بما في ذلك ظهر اليدين، بين الأصابع وتحت الأظافر، لمدة 20 ثانية على الأقل.

الخطوة 4: اشطف جيدا بالماء الجاري.

الخطوة 5: جفف يديك بقطعة قماش نظيفة أو منشفة للاستخدام مرة واحدة.

اغسل يديك كثيرًا، خاصةً قبل الأكل؛ وبعد الاستنشاق أو السعال أو العطس؛ أو الذهاب إلى الحمام.

إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، استخدم مطهر اليدين مع 60% على الأقل من الكحول.

اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون، إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح.