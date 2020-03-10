"لايقين على بعض".. صورة جديدة لمنة عرفة وعلي غزلان تثير الجدل

نشر الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، صورة جديدة جمعته بالفنانة منة عرفة على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثارت الجدل من جديد حول علاقتهما.

ظهر علي غزلان برفقة منة جالسين فيما يشبه الحديقة داخل "قلب"، مصنوع من الخشب وأغصان الشجر، ومزين بالورود، وكتب غزلان في تعليقه على الصورة، "قلب"، فيما ظهرت منة محتضناه ما أثار الجدل.

خلال دقائق قليلة تفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي علي على تلك الصورة، وكان من بين تلك التعليقات، "وبعدين فالعلاقة اللي مش باينلها ملامح دي"، و"اتجوزوا وخلصونا بقى زهقنا"، و"ربنا يخليكم لبعض لايقين أوي".

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وينشر علي غزلان صورا ولقطات تجمعه دوما بمنة عرفة عبر "إنستجرام"، وهو ما يثير الجدل حول علاقتهما وطبيعتها، خاصة وأن أيا من الثنائي لم يؤكد أو ينفِ أنباء هذا الارتباط.