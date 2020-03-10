طريقة عمل آيس كريم كراميل

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، حضري لأسرتك أيس كريم كراميل في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة، ودون تكلفة عالية أو مجهود. وإليكِ الطريقة بخطوات نجلاء الشرشابي. مقادير أيس كريم كراميل 2 باكو كريم كراميل كوبان لبن كريمة خفق Advertisements كوب لبن مثلج طريقة تحضير أيس كريم كراميل اغلي الحليب على النار ثم أضيفي له الكريم كراميل البودرة مع التقليب المستمر. بعد الغليان، قومي بحفظ الكريم كراميل في الثلاجة. على الجانب الآخر، اخفقي الكريمة مع اللبن المثلج حتى يتماسك الخليط. يخلط الكريم كراميل مع الكريمة بالمضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق ثم يوضع في الفريزر حتى يتماسك ويقدم.

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