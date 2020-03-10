نصائح لتقوية الأظافر

هناك عدد من النصائح لتقوية وإطالة الأظافر، وبعضها في متناول الجميع، يجب الحرص عليها لتنعمي بأظافر صحية وطويلة يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "هيلث لاين".

البيوتين

يعتبر البيوتين (المعروف أيضًا باسم فيتامين H وفيتامين B-7) أحد فيتامينات B. نظرًا لأنه قابل للذوبان في الماء، لا يتم تخزينه بواسطة الجسم، لذلك يجب عليك التأكد من استهلاكه يوميًا.

يمكن أن يساعد البيوتين في تقوية الشعر والأظافر، كما يساعد الجهاز العصبي في الجسم على العمل بشكل صحيح. يوجد في الأطعمة مثل السردين والبيض المطبوخ والبقوليات، أو يمكنك تناول فيتامين ب أو مكمل غذائي.

تقليل التعرض للمياه

قد يؤدي الإفراط في النقع في الماء إلى أن تصبح أظافرك ضعيفة وهشة. ارتداء القفازات عند غسل الصحون، ومحاولة إبقاء يديك بعيدا عن الماء أثناء الاستحمام.

من المستحيل دائمًا تجنب إغراق يديك بالطبع، ولكن هذا أمر يجب الانتباه إليه.

الرطوبة

شرب كمية كافية من الماء ضروري للصحة، وصحة الأظافر ليست استثناءً. بدون رطوبة كافية، يمكن أن تصبح الأظافر هشة وتنكسر وتقشر بسهولة. شرب كمية كافية من الماء يساعدهم على الاحتفاظ بالرطوبة وإبقاء الأظافر قوية.

النظام الغذائي

تأكدي تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتنوعًا، وكذلك تناول الفيتامينات المتعددة مع المعادن. يمكن لنظام غذائي ناقص في الفيتامينات والمعادن أن يؤثر على جسمك بأكمله بما في ذلك الاظافر.

كوني حذرة حول المنتجات الصناعية

العديد من ملمعات الأظافر أو العلاجات تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تضعف الأظافر بالفعل. يجب تجنب مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون لأنه قد يؤدي إلى تلف الأظافر.

Advertisements

ابحث عن ملمعات الأظافر غير السامة بالإضافة إلى مزيل طلاء خالٍ من الأسيتون.

تجنب استخدام الجل مانيكير أو الاكريليك

في حين أن تلك العلاجات توصف بأنها بديلا سهلا لأولئك الذين لديهم مشكلة في نمو أظافرهم، إلا أن الاستخدام المتكرر قد يسبب تقشير الأظافر، ما يضعفها.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية لتلميع الجل تعتبر عامل خطر للإصابة بالسرطان.

استراحة من طلاء الأظافر

على الرغم من أن طلاء الأظافر يبدو لطيفًا، إلا أن أظافرك تحتاج إلى التنفس. الاستخدام المستمر لطلاءات الأظافر، حتى غير السامة، يمكن أن تضعف الظفر.

حافظي على أظافرك قصيرة

من المرجح أن تتكسر الأظافر الطويلة بسهولة، بينما تقل احتمالية تعرض الأظافر القصيرة للتكسير أو التشقق أو الانقسام، مما يساعد على إبقائها قوية.

لا تستخدمي أظافرك

استخدمي أطراف أصابعك لفتح علبة الصودا أو استخدمي مشبك للوصول إلى شيء ما في مساحة صغيرة. يمكن أن يؤدي استخدام أظافرك كأدوات إلى الكسر والتقطيع، ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الظفر.

تجنب منتجات التجفيف

إذا كنت تستخدمي معقم اليدين، فحاولي ألا تضعيه على أظافرك. تطبيق مطهر اليد يمكن أن يكون كارثيا على الأظافر. وذلك لأن المطهر يجفف الأظافر (واليدين)، مما يؤدي إلى هشاشة الأظافر.

برد الأظافر

قد يؤدي برد أظافرك بحركة ذهابًا وإيابًا مثل المنشار إلى إضعاف أظافرك بالفعل. يمكنك حفظ البرد في اتجاه واحد فقط، والانتقال بسهولة على جوانب الأظافر.