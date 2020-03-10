طريقة عمل مكرونة بالمشروم

المكرونة بالمشروم خيار رائع لتناول وجبة متكاملة صحية خلال الحمية الغذائية، ولكن يجب مراعات الكميات، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل المكرونة بالمشروم. المقادير 1/2 كيلو مكرونة. 1/4 كيلو مشروم شرائح. 6 فصوص ثوم مهروس. 1/2 كوب مرق. 6 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم. Advertisements 4 ملاعق كبيرة بارميزان مبشور. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير تسلق المكرونة في ماء مملح ومغلي فيه نقطة زيت. يوضع المشروم والثوم والمرق، في ماء على النار ويترك الخليط حتى ينضج المشروم، وتجف السوائل. تصفى المكرونة من الماء، ثم يضاف المشروم ويقلب الخليط جيدًا. تقدم المكرونة وتزين بالبقدونس والجبن البارميزان.

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