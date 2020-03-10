سحر الجعارة: تعدد الزوجات يعتبر خيانة.. ولازم يبقى قلبه ليا بس

قالت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، إن أفظع أنواع الخيانة هي خيانة الوطن، والعمل على حساب دولة مُعادية، ثم يليها خيانة المبادئ وليس الأشخاص، "شوفنا ناس كتير انقلبوا على أنفسهم وعلى مبادئهم، ناس كانوا متدينين جدا، وبقوا ملحدين أو العكس بتتحول لشخص تاني خالص".

وأضافت خلال حوار ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، أن هناك أنواع أخرى من الخيانات، مثل خيانة العمل وأسرار المهنة، وخيانة للقضية، وفي المرحلة الإنسانية، تتجلى الخيانة في خيانة الزوج للزوجة، موضحا أن الزوج الذي يتزوج على زوجته مرة ثانية، تعتبر خيانة، وليس مبرر له أن الشرع حلل له الزواج بأربعة، مؤكدة أنه ليس من حقه ذلك، لأن هناك شروط للتعدد.

وتابعت: "كل ما نسمعه من أكاذيب من الرجل، تروج بفكرة أن الزوجة امرأة بشعة ومهملة وباردة عاطفيا ولا تراعي الأطفال وإنسانة اجتماعية كل دي أكاذيب لتبرير لجوؤه لامرأة أخرى، لازم، أنا اتجوزت راجل هو كله ليا قلبه وعقله ليا".