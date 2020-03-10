الامارات | «فن» تقود الشباب إلى سحر الإبداع السينمائي في «متجر أبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فن» تقود الشباب إلى سحر الإبداع السينمائي في «متجر أبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت «فن»، المؤسسة المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، ورشتي عمل للأطفال واليافعين من الفئة العمرية 12 عاماً وما فوق بالتعاون مع متجر أبل، استهدفت الأولى تعليم المشاركين تقنيات تصوير المباني ومهارات ضبط زوايا لالتقاط مشاهد وصور احترافية، فيما أخذت الورشة الثانية المشاركين إلى عالم المونتاج والتعديل وأبرز الأساليب الفنيّة في التصوير وبناء القصة الدرامية في السينما.

وتعرف المشاركون خلال الورشة الأولى التي حملت عنوان «جولة لتصوير معالم هندسة العمارة» على طرق جديدة لتصوير المباني والتركيز على التفاصيل الهندسية باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، حيث تعلموا تقنيات جمع الزوايا والخطوط العمودية والأفقية لصنع المنظور، وإضافة الأشكال الهندسية المختلفة لتعزيز التفاصيل.

وتعلم الأطفال في الورشة الثانية التي جاءت بعنوان «مختبر الفيديو لصناعة محتوى سحري مع زاك كينج» تصوير مقاطع فيديو إبداعية باستخدام تقنيات الانتقال والزوال وغيرها من المؤثرات البصرية، بالإضافة إلى تقنيات التصوير والتعديل والمونتاج المستوحاة من أعمال المصور العالمي زاك كينغ.

• تعرف المشاركون على طرق التصوير باستخدام الهواتف المحمولة.